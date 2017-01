Il Napoli vince nel secondo tempo

di Mimmo Carratelli

Il 3-5-2 del Pescara con un pressing di squadra alto, raddoppi sui portatori di palla azzurri, grande aggressività a tutto campo tiene in scacco il Napoli che nel primo tempo non riesce a costruire gioco e, quando lo fa, è troppo lento per sorprendere gli abruzzesi, ultimi in classifica e con numerose assenze.Il Pescara piazza tre giocatori a schermare Jorginho (Bruno, Benali, Gilardino che arretra), va a pressare i difensori napoletani, governa il gioco con grande impegno concedendo agli azzurri un solo tiro (8’ Hamsik con Bizzarri che devia in corner).È questa la scena del primo tempo col Pescara che fa grande intensità a centrocampo e difende con otto uomini.Il Napoli resta impigliato. Non ha sfogo sulle fasce perché Callejon e Insigne si accentrano, più mezzali che esterni, e sulle corsie gli inserimenti di Hysaj e Strinic sono mediocri.Il 72 per cento di possesso-palla del Napoli nella prima frazione della gara è confuso, lento, poco aggirante, né sfonda al centro dove Mertens si muove in continuazione.C’è anche imprecisione nel gioco azzurro e sono troppi i palloni persi (27), mai successo con Sarri.Nella ripresa, il fulmineo doppio vantaggio in due minuti di Tonelli (47’) e Hamsik (49’) abbatte la resistenza pescarese. Il Napoli torna a dirigere il gioco e la vittoria premia la scossa della squadra azzurra dopo l’intervallo.Nel primo tempo manca anche l’apporto di Zielinski, incappato in un pomeriggio grigio, mai veramente in partita. In difesa, non c’è sicurezza.Qualche errore di Tonelli (in campo per la seconda volta consecutiva con Chiriches indisponibile). Però Reina, a parte una uscita bassa, non viene mai impegnato.Il Pescara fa girare palla meglio degli azzurri, ma non ha un efficace gioco d’attacco. Tutto il suo impegno si limita a ingarbugliare la partita del Napoli.La svolta nella ripresa quando Jorginho pennella una punizione da sinistra per la testa di Tonelli che insacca dal lato opposto in area.Due minuti dopo, l’unico lampo di Zielinski, il passaggio che scatena Hamsik al gol con una battuta volante di sinistro.Il Pescara non ha più chance anche se sull’1-0 Tonelli rischia un fallo da rigore su Gilardino. Reina continua ad essere inoperoso.Il Napoli potrebbe concludere la gara in goleada, ma Callejon e Mertens (due occasioni a testa) falliscono gol già fatti.Callejon batte su Bizzarri in uscita (48’), poi conclude fuori un irresistibile assist di Allan (73’). Mertens, a porta vuota, colpisce di testa a lato sul rimbalzo della traversa (e mano di Bizzarri) scossa da un gran tiro di Jorginho (76’), quindi ruba palla a Zuparic andandosene tutto solo davanti a Bizzarri, ma batte a lato (91’).L’ingresso di Allan (64’ per Zielinski), col Napoli già in vantaggio di due gol, dà più forza al centrocampo con ripetute giocate e l’assist per il terzo gol, quando duetta con Mertens e poi consegna al belga la palla da mettere dentro (86’).Caprari segna su rigore (93’) dopo il fallo in area di Hysaj su Mitrita.Ininfluenti le sostituzioni di Insigne con Giaccherini (80’) e di Maggio per Strinic (87’).Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic (87’ Maggio); Zielinski (64’ Allan), Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (80’ Giaccherini).Bizzarri; Crescenzi, Zuparic, Coda; Benali, Cristante, Bruno, Memushaj, Verre; Gilardino, Caprari.Gavillucci (Latina).RETI: 47’ Tonelli, 49’ Hamsik, 86’ Mertens, 93’ Caprari rigore.Crotone-Bologna 0-1, Inter-Chievo 3-1, Cagliari-Genoa 4-1, Lazio-Atalanta 2-1, Napoli-Pescara 3-1, Sampdoria-Empoli 0-0, Sassuolo-Palermo 4-1, Udinese-Roma 0-1, Fiorentina-Juventus 2-1.Torino-Milan.Juventus 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan e Inter 36; Atalanta 35; Fiorentina 30; Torino 29; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Pescara e Crotone 9. Due partite in meno: Milan.Una partita in meno: Juventus, Bologna, Crotone, Torino, Fiorentina, Pescara.Chievo-Fiorentina,Juventus-Lazio, Bologna-Torino, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Palermo-Inter, Pescara-Sassuolo, Atalanta-Sampdoria, Roma-Cagliari.