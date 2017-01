Del Real Teatro di San Carlo

e dell'odierna inettitudine

di Gaetano Bonelli

Mentre nello storico Teatro la dirigenza tutta, le maestranze e gli artisti, sono prodighi e dediti a celebrare il "grandioso" evento del trentennale dello scudetto del Calcio Napoli, come si converrebbe ad una qualunque cittadina di provincia, passa inosservato, come se non riguardasse il Tempio della Lirica, il duecentesimo anniversario della seconda inaugurazione della ricostruzione, avvenuta a seguito del devastante incendio che lo ridusse ad un cumulo di macerie.Senza entrare più di tanto nel merito della scelta indubbiamente infelice, di acconsentire all'ennesima profanazione del nostro Massimo, consegnato così disinvoltamente al premiato gruppo Maradona - Siani - Clementino e compagni, va altresì detto che quest'improvvido indirizzo "artistico" risulta essere oltremodo mortificante, allorquando il Teatro "dimentica" di commemorare degnamente la sua gloriosa e secolare storia.Si direbbe una follia, un atto di mero masochismo, in realtà tutto ciò, sebbene assurdo e disdicevole, scaturisce dalla profonda ignoranza e dalla ineguagliabile rozzezza che alberga nei cuori e nelle menti di quanti hanno avuto nella storia recente, la responsabilità di gestire le sorti del teatro più bello del mondo.Sarebbe infatti stato logico, verrebbe da dire naturale, dar vita ad un evento ad hoc, una festa, magari riproponendo per l'occasione l'opera "Il Sogno di Partenope" che Giovanni Simone Mayr scrisse in occasione del fausto evento, far coniare una medaglia, apporre una targa, dedicare l'intera stagione teatrale a quest'anniversario così importante.Ma, evidentemente, per la dirigenza del Teatro, sdoganato oramai agli eventi più improbabili, non c'è tempo, voglia e interesse, per dar vita a siffatte commemorazioni.Aprirsi alla città, sperimentare nuove forme di collaborazione e promozione artistica è un conto, altra cosa è trasformare questo scrigno d'arte e cultura caro all'umanità, in una sorta di palazzetto polifunzionale o peggio in uno stadio, nel quale tutto è possibile.L'indignazione non basta più, urge prendere provvedimenti atti a detronizzare i responsabili, al fine di scongiurare che queste ignominie e gravi negligenze, abbiano a ripetersi.