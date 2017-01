Il Napoli approda ai quarti di Coppa Italia

di Mimmo Carratelli

Nella serata di gelo al San Paolo, il Napoli domina l’avversario di serie B, coraggioso e sfacciato, che piazza il gol del pareggio nel primo tempo, ma viene poi bruciato in due minuti nella ripresa (3-1).Il Napoli si qualifica per i quarti di Coppa Italia e affronterà la vincente dello scontro Fiorentina-Chievo.Sarri fa un ampio turn-over puntando sulla differenza tecnica che dovrebbe ammansire lo Spezia, squadra di metà classifica in serie B che prende pochi gol e ha eliminato, in Coppa Italia, Modena, Udinese e Palermo.Ed ecco finalmente Maksimovic sulla linea difensiva con Maggio a destra, ecco Rog, Diawara e Zielinski in mediana, Giaccherini per fare riposare Callejon e Gabbiadini in attacco con Insigne, unico superstite del tridente-baby.Riposa anche Reina che fa spazio a Rafael.L’avvio del Napoli è veemente. Il gioco degli azzurri è rapido, a un tocco. Nel primo quarto d’ora, il velocissimo possesso-palla del Napoli è dell’80 per cento.Lo Spezia resiste anche perché il Napoli gode troppo a giocare anziché affondare il colpo.Sulla sinistra, Insigne si accentra per lasciare spazio alle cavalcate di Strinic. Nel cuore del gioco sono spettacolari le accelerazioni di Zielinski che prende il ruolo di Hamsik.Al centro si muove bene Gabbiadini, più centravanti di manovra che cannoniere (ma troverà ancora il gol).Il gioco azzurro pende a sinistra con Insigne, Zielinski e Strinic. Meno fluida a destra sulla fascia di Maggio, Rog e Giaccherini. Duettano in continuazione Insigne e Zielinski.Il Napoli va fulmineamente in vantaggio con Insigne lesto a restituire la palla a Zielinski che l’aveva portata furiosamente in avanti: il polacco scuote la rete (3’).Sembra una serata da goleada, ma lo Spezia resiste e, soprattutto, il Napoli si specchia troppo nel suo bel gioco volante, a un tocco.Liberatosi dalla soggezione dell’avversario superiore, lo Spezia va al pareggio dopo una respinta di pugni di Rafael raccolta al limite da Piccolo e scaraventata in rete al volo, però con deviazione di Albiol (35’).Il Napoli ci rimane male. Non è serata di goleada e l’avversario, ringalluzzito dal pareggio, si fa ardimentoso, ha più corsa, aggredisce, si porta nella metà campo azzurra.La resa dei conti avviene nella ripresa. Non ci sono mai veri pericoli per Rafael e gli azzurri liquidano il match in due minuti con i gol di Giaccherini (55’) e Gabbiadini (57’).Nella prima azione, Insigne invita Giaccherini al “taglio” sotto porta come suole fare Callejon. La combinazione riesce e Giak batte al volo in gol nell’area piccola.Nella seconda occasione, Rog sfonda sulla destra, salta in pallonetto un avversario, penetra in area e scavalca il portiere col cross con Gabbiadini che accompagna il pallone in rete come contro la Samp.Lo Spezia riprende a giocare col gusto di farlo. Ormai la partita è andata, ma i liguri si battono con coraggio. Entrano Pulzetti per Ceccaroni e Granoche per Piccolo (66’) cercando maggior peso in attacco.Sarri è in tribuna, squalificato in Coppa Italia. Dalla panchina il suo fedelissimo Calzona opera i cambi forse previsti. Callejon per Insigne (60’), Hysaj per Strinic (78’), Pavoletti per Gabbiadini (80’).Lo Spezia tenta qualche assalto invadendo la metà campo azzurra. Il Napoli ha ormai ammainato le vele e bada a contenere l’avversario orgoglioso che tenta di rimettere in gioco il risultato. Gli azzurri difendono con qualche difficoltà e mancano il quarto gol.È Pavoletti ad alzare alle stelle, nell’area piccola, la sponda di Callejon. Ma il pubblico l’aveva già osannato all’ingresso in campo.Rafael; Maggio, Maksimovic, Albiol, Strinic (78’ Hysaj); Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini (80’ Pavoletti), Insigne (60’ Callejon).Chichizola; Valentini, Terzi, Ceccaroni (66’ Pulzetti); De Col, Deiola, Maggiore, Migliore; Piccolo (66’ Granoche); Baez (73’ Mastinu), Piu.Pairetto (Nichelino).3’ Zielinski, 35’ Piccolo, 55’ Giaccherini, 57’ Gabbiadini.Fiorentina-Chievo (mercoledì 11)Juventus-Atalanta (mercoledì 11)Milan-Torino (giovedì 12)Inter-Bologna (martedì 17)Lazio-Genoa (mercoledì 18)Sassuolo-Cesena (mercoledì 18)Roma-Sampdoria (giovedì 19)Napoli-Fiorentina/Chievo