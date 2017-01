Un'altra grande vittoria

per chiudere il girone di andata

di Mario Triggiani

Probabilmente se il Cuore Napoli Basket avesse conquistato 13 vittorie nell'intera stagione non sarebbe stato considerato un cammino poi così deludente, con una salvezza tranquilla conquistata con qualche giornata di anticipo.Invece la banda di Ciccio Ponticiello conquista questo bottino nel solo girone di andata, che l'ha vista sconfitta solo sul difficile campo di Barcellona e contro la capolista Valmontone.Con il pass per le Final Eight di Coppa già conquistato mercoledì, oramai l'unico obiettivo per questa regular season è assicurarsi il miglior piazzamento possibile in vista dai playoff.Ed è proprio con questo spirito che Napoli scende in campo, avendo anche recuperato Nikolic dai fastidi al piede mentre Maggio sembra sempre accusare dolori al ginocchio, così come anche Barsanti non è apparso nella migliore condizione fisica.La gara non è stata particolarmente esaltante con il Cuore Napoli Basket che ha conquistato il bottino pieno più che altro con la zona difensiva che ha costretto l'attacco della LUISS, orfano del miglior realizzatore Scudieri, a prendere molti tiri difficili dall'arco.Qualche ingenuità in attacco costringe i partenopei a non poter chiudere chiudere la gara se non negli ultimi possessi, riuscendo alla fine però a modellare anche la differenza canestri grazie ad una tripla di Mastroianni a pochi secondi dallo scadere.Ciò che importava, comunque, era conquistare i due punti, e l'obiettivo è stato raggiunto senza poi eccessivi patemi.Al giro di boa Napoli conserva sei punti sul quarto posto, otto sul sesto e ben dodici sul nono, con la qualificazione alla post season che appare oramai scontata.La partita di ieri ha evidenziato ancora una volta, però, i problemi che le corte rotazioni possono presentare qualora i titolari, per infortuni, per stanchezza o semplicemente perché in giornata no, non rendano come ci si aspetterebbe.Per questo motivo la dirigenza è sempre vigile sul mercato, alla ricerca di un lungo e di un esterno.Le prossime tre gare, con gli scontri interni contro le ultime due della classe Maddaloni domenica prossima alle 18 e Viterbo domenica 29 gennaio, inframezzate dalla trasferta sul campo della Stella Azzurra sabato 21 gennaio, metteranno di fronte al Cuore Napoli Basket avversarie che non puntano ai playoff.Saranno dunque gare utili per ottimizzare il recupero degli acciaccati e magari inserire i nuovi arrivati qualora le trattative dovessero riuscire a concludersi in tempo.Intanto, con la fine del girone di andata, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, con il primo turno che si terrà venerdì 3 marzo ad Ozzano nell'Emilia, mentre le semifinali e la finale nei due giorni successivi a Casalecchio di Reno:Valmontone vs MoncalieriOrzinuovi vs BisceglieMontegranaro vs BergamoMaggio,Nikolic 19, Barsanti 16, Mastroianni 13, Visnjic 20, Ronconi2, Murolo, Rappoccio 3, Erra, Malfettone n.e. All. Ponticiello.Beretta 9, De Dominicis 8, Pozzetti 18, Faragalli 6, Sanguinetti 2, Bonaccorso13, Miriello, Faccenda 6, Bristot. All. PaccarièLucarella e Lillo27-20, 44-33, 60-48, 73-62Napoli 18/20, Luiss 10/16.Bristot.