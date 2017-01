Napoli, vittoria al fotofinish con Tonelli

di Mimmo Carratelli

Vittoria in rimonta e al fotofinish contro la Sampdoria al San Paolo (2-1).Sul filo della disperazione, contro una Samp in vantaggio e bene organizzata, il Napoli ce la fa solo negli ultimi tredici minuti col pareggio di Gabbiadini (ancora lui, come a Firenze) e il gol-vittoria di Lorenzo Tonelli.Samp in dieci nell’ultima mezz’ora per l’espulsione di Silvestre (doppio “giallo”).Sarri non poteva augurarsi migliore esordio per Tonelli preferito a Maksimovic perché già indottrinato all’Empoli dal tecnico napoletano. Sembrava un azzardo.Tonelli aveva giocato appena una partita con la Primavera. Ma ha subito dimostrato grande sicurezza, fisicamente forte nei contrasti, imbattibile nel gioco aereo.Come se non bastasse, è andato ad acciuffare la vittoria al penultimo dei cinque minuti di recupero.La Sampdoria ha messo in scacco il Napoli per tre quarti di gara con un doppio regista, il piccolo uruguayano Torreira (1,67) più arretrato e il longilineo argentino Alvarez, più avanzato.Il centrocampo del Napoli ha avuto difficoltà a prendere il sopravvento sugli avversari della zona centrale con Hamsik che spesso si dirottava su Torreira, per frenarne l’inizio dell’azione doriana, ma dovendosi anche preoccupare di Barreto.Per giunta, la Samp andava fortunosamente in vantaggio quando Schick sfuggiva sulla destra a Chiriches crossando basso per Quagliarella: davanti alla porta vuota, Hysaj controllava male di petto spingendo la palla in rete (30’).La Samp, dopo i primi dieci minuti di prevalenza del Napoli, aveva preso in mano il gioco. Nullo Quagliarella, erano gli spunti di Schick sulla destra e le penetrazioni di Praet (l’uomo di Allan) sulla sinistra a impegnare la difesa napoletana.Sul fronte opposto, i tre scugnizzi dell’attacco azzurro facevano fatica ad imporsi. Ma la crisi era a centrocampo con Hamsik continuamente impreciso, Jorginho in difficoltà su Alvarez e Allan che conquistava e perdeva palloni.Con la difesa in emergenza per la squalifica di Albiol e le assenze di Koulibaly e Ghoulam, impegnati nella Coppa d’Africa, Sarri cercava con Jorginho e Allan di avere più diga davanti alla linea difensiva.Poi, costretto a rimontare, ricorreva a Zielinski (58’ per Allan) e a Gabbiadini (72’ per Jorginho) azzeccando le “mosse” della vittoria.La Samp, splendidamente messa in campo da Giampaolo, dominava la scena con un “rombo” nel quale si perdeva l’iniziativa del Napoli.I doriani apparivano anche più freschi di energie e più pimpanti. La Samp non lasciava giocare il Napoli con una disposizione alta della squadra, tesa a spegnere all’origine la manovra azzurra.Una gran difesa bene organizzata fronteggiava con successo Callejon e Insigne sulle fasce, mentre al centro Silvestre e Skriniar concedevano poco o nulla a Mertens.Il Napoli non riusciva a fare il suo solito gioco di possesso-palla e verticalizzazioni. Nel primo tempo, Hamsik non imbroccava un passaggio. La squadra era senza bussola perché l’ispirazione non veniva neanche da Jorginho.La Samp è stata danneggiata dall’espulsione di Silvestre (61’) al secondo giallo dopo avere contrastato il rinvio di Reina. Il contrasto era lieve e la seconda ammonizione sancita dall’arbitro Di Bello al difensore doriano è apparsa eccessivamente fiscale.Neanche in dieci la Samp dava campo al Napoli che aveva idee sempre più confuse. Sono stati gli ingressi di Zielinski e Gabbiadini a cambiare il risultato con la pressione costante del Napoli negli ultimi venti minuti.Soprattutto risultava efficace l’inserimento di Gabbiadini (Sarri rinunciava a Jorginho per inserire l’attaccante in partenza col calciomercato di gennaio).Manolo era subito pericoloso, con Mertens che si spostava a sinistra. Impegnava di testa Puggioni (72’), batteva fuori una seconda conclusione (75’), segnava il pareggio sull’assist di Callejon (77’) e sfiorava la doppietta negatagli da una gran parata del portiere sampdoriano (84’).Acciuffato il pareggio, il Napoli ha spinto con la forza della volontà più che col suo gioco spumeggiante.Al penultimo minuto di recupero, Hamsik portava palla avanti consegnandola a Mertens che la lasciava a Strinic sulla linea di fondo. Era esatto il retropassaggio del difensore per Tonelli che, da centro-area, batteva di forza in rete (94’).Una vittoria col cuore in gola, forse il primo successo in una partita giocata male.Sarri aveva detto alla vigilia che non si sarebbe più accontentato del Napoli “dal gioco più bello del campionato” volendo vedere una squadra capace di vincere e basta. Così è stato.Le cifre della gara giustificano il successo azzurro. 73 per cento di possesso-palla, ma soprattutto 21 conclusioni a 6 (nove nello specchio della porta).Reina ha dovuto fare una sola parata (73’ su Muriel), però decisiva negando alla Samp il raddoppio prima della faticosa rimonta del Napoli.Reina; Haysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Allan (53’ Zielinski), Jorginho (72’ Gabbiadini), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Puggioni; Pereira, Silvestre (61’ espulso), Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet (76’ Linetty); Alvarez; Schick (64’ Dodò), Quagliarella (50’ Muriel).Di Bello (Brindisi).30’ autogol Hysaj, 77’ Gabbiadini, 94’ Tonelli.Empoli-Palermo 1-0, Napoli-Sampdoria 2-1.Udinese-Inter, Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina (rinviata per neve), Sassuolo-Torino, Milan-Cagliari, Juventus-Bologna.Juventus 42; Roma e Napoli 38; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese e Chievo 25; Genoa, Cagliari e Sampdoria 23; Bologna 20; Empoli e Sassuolo 17; Palermo 10; Crotone e Pescara 9.Crotone-Bologna, Inter-ChievoCagliari-Genoa, Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo, Udinese-Roma, Fiorentina-JuventusTorino-Milan.Napoli-Spezia.