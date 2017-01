Casco a raggi infrarossi per Reina

a Insigne i colori dell’arcobaleno

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 7.01.2017)

Un casco a raggi infrarossi per avvistamenti notturni con periscopio spaziale puntato sui meteoriti provenienti dalla ionosfera e congegno elettronico d’allarme contro proiettili a curva ellittica, paradigmatica o sinusoidale, comunque nocivi.Un elmetto Adrian modello 16 per gli assalti sulla fascia con due eliche propulsive e mirino elettronico aperto nella fase finale di distribuzione con correzione automatica di tragitti, traiettorie, parabole e traccianti.Una tuta spaziale Sokol per la sopravvivenza nel caso di depressurizzazione dell’attenzione agonistica completa di valvole termoioniche per evitare il raffreddamento atletico, la rilassatezza mentale e gli errori di incidenza e concentrazione.Un paio di lampeggianti con sonorità intermittente di precedenza assoluta contro intralci, appostamenti, ostacoli e collisioni con copertura assicurativa per danni colposi e spargimento di stinchi e parastinchi.Un faro unidirezionale con richiesta computerizzata di via libera a sinistra, ammortizzatori speciali e freni a disco, bilanciamento di equilibrio col concorso di una carrozzella di ritorno per i ripiegamenti difensivi.Un sistema a corrente continua per il dominio del territorio, l’abbattimento di intrusioni e il dissolvimento di scorie tramite un asse rotante polverizzatore a ioni BP 727.Un tergicristalli per l’ottimizzazione del campo visivo e computer di bordo per la scelta migliore di passi, contro-passi e sorpassi con soluzioni incorporate su smart card per le connessioni avanti, indietro, laterale, in profondità e in corridoio.Un trattato di cosmologia quantistica per campioni quadridimensionali spazio-tempo in grande fluttuazione di prodigi infiniti con tutti i paradossi fisici che ne derivano.Il pendolo di Foucault in oscillazione libera e rotazione monotona con elettromagnete d’accompagnamento per vincere la resistenza dell’aria e di ogni difensore aggiunto. In più, la frase autografa di Mussolini “chi si ferma è perduto”.Direttamente dai tre ex ragazzi livornesi Pierfrancesco Ferrucci, Pietro Luridiana e Michele Ghelarducci, in elegante confezione-regalo, le tre false teste di Modigliani in legno del 1984 lavorate col Black&Decker. Falsos tres per falso nueve.Tutti i colori dell’arcobaleno per dipingere le sue traiettorie arcobalenanti con completamento di stelle cadenti, palloni calanti, archi di trionfo, curvatura terrestre, circonferenze e orbite.La bacchetta di direttore d’orchestra di Sergiu Celibidache, il romeno più famoso che lo ha preceduto a Napoli esibendosi al San Carlo, uomo fiero e prestante, un vero atleta all’apparenza.Una foto a colori della sorella Sira, farmacista, che da bambino ne protesse la passione per il calcio contro l’assoluta opposizione del padre, professore di matematica. Senza la complicità di Sira, Amadou non sarebbe mai sbocciato calciatore. Dietro la foto, una dedica di Quasimodo: ed è subito Sira.Un cavoletto di Bruxelles al forno con salsa d’arancio per Omar nato nella capitale del Belgio da genitori marocchini.Oro, incenso e milza avendo perduto la sua in uno scontro di gioco quand’era un giovanissimo calciatore del Bibbiena, squadra toscana.Il Vangelo secondo Giovanni sulla resurrezione di Lazzaro di Betania dal momento che il calciatore serbo, venendo a Napoli, fu dato per morto da Sinisa Mihajlovic.Una copia del busto in marmo con diadema di Hera, la dea della fedeltà, il cui originale si trova nei Musei vaticani. Hera di Maggio suona anche bene.Un binocolo professionale Olympus per la visione ravvicinata e nitida delle porte di calcio del San Paolo.Pergamena di conferma delle tre apparizioni al San Paolo per un totale di 45 minuti non ancora paragonabili alle ripetute apparizioni mariane sulla collina croata di Lussinpiccolo.L’omonimo cardinale per amico in religiosa attesa della porta da proteggere, dei pali tra cui volare, dell’area piccola da governare. Nato a Torre del Greco, un corno di corallo per un debutto prossimo futuro.Una visita a domicilio di Owen Wilson per cantargli il terzino biondo che fa impazzire il mondo.Una poltrona Sofà per un infortunato di qualità.La Sinfonia numero 2 in sibemolle minore di Fryderyk Chopin che ne accompagnerebbe il gioco variamente composito, l’inizio incisivo da spacca-partite, la fluente e ampia melodia delle giocate preziose, il recitativo molto personale a fiori arabeschi (le finte, gli ondeggiamenti, le incursioni), i passaggi drammatici nei duelli più infuocati.Perdurando l’assenza, la statua del Milik ignoto. Ma anche il libro Milik e una notte e il single Le Milik bolle blu in previsione dello scoppiettante rientro.“Il nome della rosa” del valore di 300 milioni e passa, al completo di Sepe e Rafael. Nel romanzo si narra l’avventura di Aurelio da Baskerville e Maurizio da Melk punteggiata da scomparse inquietanti, tra cui quelle di Venanzio de Guzman e Manolo Berengario, nonché del bibliotecario Malachia esperto in droni.I protagonisti tendono a recuperare il rarissimo manoscritto degli schemi sarriani, un tempo custodito nell’Abazia di Coverciano, quando, in una confusione del testo originario del libro, Aurelio da Baskerville cosparge velenosi suggerimenti sul manoscritto per indurre Maurizio da Melk a sfogliare le pagine morendo avvelenato.Ma Maurizio da Melk si salva recitando la formula magica del 4-3-3 e Aurelio da Baskerville, con finta contrizione sotto la barba, tesse le lodi dell’allievo pur obiettando che si potrebbe fare meglio con i nomi della rosa.