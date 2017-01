Napoli sbanca Roma e stacca il pass

per le Final Eight di Coppa Italia

di Mario Triggiani

. Queste le parole urlate da un entusiasta Barsanti e rivolte al patron Ciro Ruggiero in tribuna.Perché ciò che solo un paio di mesi fa sembrava possibile solo sognare si è incredibilmente realizzato: il Cuore Basket Napoli si è assicurato il secondo posto in classifica, peraltro con una giornata d'anticipo, ed ha dunque conquistato il diritto di partecipare alle Final Four di Serie B che si terranno a Bologna dal 3 al 5 marzo prossimi.Napoli ha conquistato l'accesso alla Coppa con una prestazione sopraffina che ha visto i ragazzi di Ponticiello prevalere sulla Vis Nova Roma per 76-62, ennesima dimostrazione che il traguardo raggiunto è stato pienamente meritato e la qualificazione non è stata frutto di disattenzioni altrui ma solo del duro lavoro fisico e mentale di tutta l'organizzazione partenopea.Dopo venti giorni di pausa è tornato ieri in campo Maggio, che gioca quasi trenta minuti facendo trepidare i cuori dei tifosi quando sul fine della terza frazione esce zoppicando a causa di una botta rimediata sul ginocchio già malandato.Il rientro del play nei minuti finali però sembra dimostrare che la sua condizione fisica, sebbene non ottimale, è quantomeno stabile.Non al meglio invece Nikolic, che chiude la sua gara senza segnare negli otto minuti in cui resta in campo a causa anche del dolore al piede che limita evidentemente la sua libertà di movimento.Sugli scudi invece il "solito" Visnjic, autore della "solita" prova magistrale non tanto per le statistiche messe a referto (19 punti e 13 rimbalzi per lui), quanto per le tante piccole cose in difesa che non vanno sul tabellino ma che contribuiscono in maniera determinante alla vittoria di Napoli.Barsanti e Mastroianni sembrano aver ritrovato con continuità la via del canestro dall'arco, con il secondo che appare anche molto più aggressivo del solito a rimbalzo, coadiuvato da Ronconi e Murolo che regalano parecchi centimetri agli avversari diretti ma che si gettano come sempre senza paura su ogni pallone conquistando possessi fondamentali per la squadra.Non ci sarà molto tempo per godersi la vittoria di ieri, con la prossima gara prevista già per questa domenica contro la LUISS Roma al PalaBarbuto nell'ultimo turno del girone di andata.La squadra romana è con Napoli la sorpresa del girone, anche se nelle ultime gare ha mostrato un po' la corda.Compiere il giro di boa con tredici vittorie in quindici gare equivarrebbe a raggiungere un obiettivo impensabile ad inizio campionato. A Ponticiello ed ai suoi ragazzi l'arduo compito di compiere e trasformare anche questo sogno in splendida realtà.Rossetti 13, Casale 21, Argenti 14, Legnini 6, Fiorucci, Staffieri, Barraco 4, Misino, Casoni 2, Gori 2. All. MartiriMaggio 3, Nikolic, Barsanti 24, Mastroianni 18, Visnjic 18, Ronconi 5, Murolo 6, Rappoccio 2, Erra, Malfettone. All. PonticielloTarascio e Lombardo17-29, 34-40, 47-58, 76-62.VisNova 15/20, Napoli 7/11.