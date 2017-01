L’orgoglio del boom

e il conto salato per i napoletani

di Vittorio Del Tufo (da: il Mattino del 2.01.2017)

Una splendida festa all’aperto durata fino all’alba ha suggellato la scorsa notte il Capodanno «più bello e partecipato d’Italia», tra musica da bere ed emozioni da mangiare (cit. De Magistris) per un rito collettivo che è soprattutto un rito di appartenenza, perché cementa il senso di comunità e batte a tamburo sull’orgoglio dei cittadini.Duecentomila in piazza dal Plebiscito al Lungomare per uno spettacolo di luci, suoni e colori che è stato, innanzitutto, un successo di immagine.Spesso le politiche d’immagine sono considerate un artifizio utilizzato dagli amministratori per deviare l’attenzione dei cittadini; per rovesciare, per così dire, la lista delle priorità in modo da potersi dedicare esclusivamente ad attività di facciata e far passare in cavalleria gli interventi essenziali, quelli di sostanza.Questo è vero, e forse a Napoli è più vero che altrove. Ma è altrettanto vero che a Napoli, soprattutto a Napoli, immagine e sostanza si sovrappongono di continuo, e chiunque abbia a cuore la città non può che rallegrarsi per le immagini straordinarie dei turisti che la stringono in un festoso, caleidoscopico assedio.Proprio per questo il successo del Capodanno a Napoli non deve oscurare l’altra faccia della festa, quella che presenta il conto sin dal primo gennaio e quest’anno ha presentato un conto particolarmente salato, a causa della scelleratezza di alcuni comportamenti e di una programmazione per nulla oculata dei servizi di pulizia - data la coincidenza con la domenica, immaginiamo - all’indomani della grande notte dei duecentomila.Ai turisti ripartiti subito dopo la festa è stata risparmiata l’immagine del giorno dopo, riservata invece a chi resta, cioè ai cittadini: strade invase dai rifiuti, dalle bottiglie di vetro, dai botti inesplosi e dagli avanzi della sbornia; cassonetti pieni e un ritorno alla normalità troppo lento per una città che si candidi davvero a capitale del turismo.L’altra faccia della festa, l’immagine più brutta di questo Capodanno, non è solo quella dei 46 feriti e delle due persone colpite da proiettili vaganti.Ma è anche quella delle imbarcazioni del Circolo Italia distrutte dal rogo divampato poco dopo la mezzanotte sulla banchina di Santa Lucia. Le imbarcazioni erano sulla terrazza del circolo per far spazio agli Optimist che gareggeranno al Trofeo Campobasso nei prossimi giorni.«La scorsa notte – ha commentato il presidente del sodalizio, RobertoMottola – abbiamo perso tutto: barche, alberi, vele e quant’altro. Non si ricostruisce una flotta in poche ore».Un duro colpo soprattutto per la leva di vela che adopera i «Laser» e i «420» - le imbarcazioni distrutte – per i corsi nelle acque del Golfo.Chi paga il conto del rogo? Ovviamente nessuno. A causare l’incendio, con ogni probabilità, è stata la caduta di una lanterna cinese sul terrazzo del Circolo, che quando sono divampate le fiamme per fortuna era chiuso.Ha dell’incredibile la sottovalutazione del pericolo rappresentato dalle lanterne cinesi, di cui nessuno riesce a impedire la vendita nonostante i rischi siano stati segnalati addirittura dagli esperti di sicurezza aerea e marittima.Queste piccole mongolfiere sono da anni l’incubo dei vigili del fuoco, ma nella città che tollera e perdona ogni abuso, che non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta di capitale dei botti illegali, è considerato del tutto normale consentire ai rivenditori dei «lumi infuocati» di agire indisturbati alla vigilia del Capodanno, e in altri periodi, facendosi beffe dei divieti, dei controlli e delle chiacchiere sulla prevenzione.Riaffiora, anche a Capodanno, l’antico archetipo della tolleranza zero «alla napoletana»: il tempo di distrarci un attimo ed ecco che diventa tolleranza dieci, cento, mille, centomila, quante sono le illegalità piccole e grandi che non riusciamo a contrastare, forse nemmeno più a vedere, e ci trasciniamo appresso come una zavorra.Non solo il 31 dicembre, ma tutti i santi giorni dell’anno.