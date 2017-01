Da Marek a Sarri, la tombola degli azzurri

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 31.12.2016)

Capa fresca, capa tosta, capa calda, padre-padrino-padrone del Napoli, Aurelio De Laurentiis, 67 anni, rintracciabile anche a Los Angeles (9640 Lawlen Way, Beverly Crest). Sotto la capa il Napoli campa.Piazzando il marchio Napoli su 500 oggetti, ombrelli, occhiali, pigiami, trolley, orologi, snack e vari, Alessandro Formisano, responsabile del marketing, fa ricavi pari al 25 per cento del bilancio del Napoli. Un uomo soldo al comando.Dice e non dice, contraddice, smentisce, comunica e scomunica Nicola Lombardo direttore dell’area comunicazione, un uomo che ha rubato alla Casa Bianca l’idea degli inviti fidati alle conferenze-stampa per giornalisti solidali col club azzurro. Meglio solidi che male accompagnati.Jacqueline Baudit, ginevrina, 62 anni, severa bellezza elvetica, lunghi capelli biondi, moglie si presume molto paziente, ma garbatamente autoritaria, regge bene il confronto col marito vulcanico e decisamente pedante (che barba, amore mio).Cristiano Giuntoli tiene sotto mira il calciomercato. Fiorentino silenzioso e discreto, pronto al grande colpo (semel in Arno licet insanire) che porterà allo scudetto. Ha un colpo in canna da zucchero da uomo dolce e gentile qual è.Andrea Chiavelli, braccio desto del presidente, pugno di ferro in guanto d’acciaio, più che il core di Aurelio ha in mano il core business della FilmAuro, gruppo al quale il Napoli contribuisce con l’86 per cento dei ricavi. Inserito nel cda del Napoli è l’uomo del dividendi et impera (20 milioni di emolumenti negli ultimi sei anni ai consiglieri azzurri).Messo in croce da un infortunio (elongazione bicipite femorale sinistro), Raul Albiol salta dieci partite e il Napoli prende 14 gol perdendo con Atalanta, Juve, Roma e Besiktas.Allan dà sempre una mano. Vigoroso guerriero di centrocampo, porta il pressing su tutti gli avversari. Vaco ‘e pressing.Josè Callejon è il vaso prezioso tra i vasi di ferro delle difese avversarie. Indistruttibile. Quattro campionati (131 partite) saltando una sola gara (Sassuolo-Napoli 0-2 del 16 febbraio 2014).Vlad Chiriches non è un difensore nudo. Ha qualità. Il numero di maglia è un inappropriato riferimento erotico. Lui gioca tranquillo, non è mai eccitante.Ha il colore del caffè il delizioso Amadou Diawara. Ha scelto lo stesso numero di Yaya Touré, suo idolo. Neri non per caso.Dondola sulle gambe come i cammelli del Marocco, Omar El Kaddouri, giocatore dondolante, ma le gambe, ma le gambe dovrebbe muoverle di più.Numero mortificante per Manolo Gabbiadini che scemo non è, indovina che cos’è. Ragazzo triste come me, direbbe Patty Pravo. Ah ah.Più che proprietario di casa, Faouzi Ghoulam è il proprietario della fascia sinistra dove domina e scorazza.Aretino di Bibbiena, perciò nato a distanza dalla maremma maiala, Emanuele Giaccherini si è preso questo numero suino. Piuttosto è una preziosa marmotta, spesso in letargo in panchina, ma ancora buon roditore di gol.L’unica sfortuna dal numero di maglia Marek Hamsik l’ha avuta sui rigori. Diciassette calciati con la maglia del Napoli, nove sbagliati (un palo, tre fuori, cinque parati).Altro che bambina Elseid Hysaj con la faccia quadrata, i capelli quadrati, le orecchie quadrate. Un autentico molosso albanese che azzanna erba e avversari.Alle guardie (difensori, centrocampisti e portieri) Lorenzo Insigne sfugge, scappa, sguscia con l’estro dei furbi e le gambe pieghevoli.Jorge Luiz Frello Filho, cioè Jorginho, un viso innocente, di madonna raffaellita, ce l’ha, ma poi fa legna a centrocampo con la pazienza e la tenacia di san Giuseppe.Qui scappa da ridere. È divertente Nanninella Koulibaly. Pittace na matassa ‘e seta nera, recita ‘o ritratto ‘e nanninella cantata da Sergio Bruni.Giocatore d’affezione (282 partite in azzurro), Christian Maggio è il nostro topo domestico che rosicchia il formaggio delle ultime partite, quattro da titolare ne ha giocate quest’anno, una volta è subentrato.Nikola Maksimovic, pagato circa 27 milioni, studiando gli schemi di Sarri entra tardi e debutta nel finale contro il Benfica, poi quattro partite da titolare e un gol a Crotone. Ma ride bene chi ride ultimo.Al culmine del dolce stil nueve, Dries Mertens va a tutta birra. Debutta con due gol a Pescara, ne segna due al Benfica, uno al Besiktas, uno all’Empoli, un altro al Benfica, tre al Cagliari, quattro al Torino e uno alla Fiorentina alla fine del suo anno ubriacante.Rafael Cabral Barbosa, l’eroe di Doha, Supercoppa italiana contro la Juve, due anni fa. Nella lotteria dei diciotto rigori che risolsero la sfida parò i penalty di Chiellini e Padoin, stregò Tevez (palo) e Pereyra (fuori) e assicurò il trofeo al Napoli. Partito Reina, era diventato titolare. Da due stagioni in panchina. Portiere pirandelliano: uno, nessuno, centomila. Col numero 1 gioca De Guzman passato al Chievo. La crisi dell’Italia.Pepe Reina quando gioca con la maglia aragosta, facendosi prestare la barba da De Laurentiis, sarebbe un perfetto babbo Natale.Singolare e audace definizione della Smorfia. In ogni caso, Marko Rog ufficiale di complemento nel Napoli ne è adeguatamente fornito come ha mostrato nelle tre apparizioni in azzurro.Luigi Sepe, cresciuto nella stagione 2008-09 all’ombra di Iezzo, Gianello e Navarro, soppiantato in panchina da Bucci, giocò gli ultimi 58 minuti a Firenze incassando i gol di Santana e Montolivo, unica presenza azzurra a 17 anni. Rientrato da Firenze aspetta e spera all’ombra lunga e pesante di Reina (1,88 per 92 chili). Potrebbe dar di matto, ma ora ha la maturità dei 25 anni.Biondo come il gatto con gli stivali, Ivan Strinic fa le fusa in panchina da due anni balzando in campo 18 volte, quattro quest’anno. Di piede mancino, fa fatica a sfondare come la sinistra in Italia.Suvvia, non proprio morto e neppure ammazzato come dice la Smorfia, ma Lorenzo Tonelli si vede poco tra i vivi. Giunto dall’Empoli per 9,5 milioni è sotto ghiaccio, la cura per il suo ginocchio infiammato insieme allo stretching rotuleo. Un bel dì vedremo levarsi un fil di difensore.Quando gioca, Piotr Zielinski, è festa grande. Giovane polacco di 22 anni, ardente e smisurato per energia, impegno, visione del gioco offensivo. Già 17 presenze e due gol (all’Inter e al Cagliari) svegliandosi al tiro nelle ultime partite. Dovrebbe aumentare le sue conclusioni dal limite o appena fuori area quando i muraglioni avversari sono fitti e alti nei sedici metri.Aumenta la figliolanza azzurra con l’arrivo dal Genoa del livornese Leonardo Pavoletti, 28 anni, centravanti da 123 gol (26 in serie A) in 351 partite, 16 milioni di costo più bonus, uno dei quali legato alla realizzazione di dieci reti in questa metà di campionato. Due centimetri più alto di Milik, 19 più di Mertens, 10 più di Callejon e 25 centimetri più alto di Insigne assicura più elevata presenza in area dove segna la maggior parte dei suoi gol.Nove centimetri più alto di Lorenzo, tre anni più giovane, ala destra o seconda punta, trattenuto in “rosa” da Sarri dopo essere rientrato dai prestiti. Qualcosa vorrà dire. Il numero di maglia 94 sfugge alla Smorfia. Dovrebbe avere il 15 (il ragazzo, inventiva e umiltà per farsi strada nel mondo del lavoro).Fuori Smorfia anche Arkadiusz Milik, centravanti doppio (9+9) per costituzione fisica, slancio, potenza e gol. Per l’infortunio dell’8 ottobre a Varsavia (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) nella partita della Polonia contro la Danimarca, il grido di dolore fa 72, il pianto 65.Maurizio Sarri, colui che spezza il pane della scienza pallonara. Il maestro. Ma il suo numero preferito dovrebbe essere il 78 (il fumo, pacchetto di sigarette) con annessi 85 (sigarette sciolte), 65 (chiedere una sigaretta), 46 (cicca). E fatti non fumo per vivere come bruti.