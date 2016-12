Nastro-Bardaro:

omaggio alla lirica ed al cinema

di Adriano Cisternino

Quando il jazz sposa la lirica. È il leitmotiv del concerto d'apertura 2017, lunedì 2 gennaio, al Music Art.Francesco Nastro e Pasquale Bardaro: un pianista di straordinaria versatilità, capace d'interpretare in chiave jazz qualsiasi brano musicale, e un vibrafonista preso in prestito dal San Carlo dove abitualmente è alle percussioni sotto la direzione delle più celebri bacchette del mondo, ma che non disdegna le bacchette del vibrafono per farlo vibrare in chiave jazz.“Omaggio alla lirica ed al cinema italiano” è il tema della serata. È l'ennesima dimostrazione che la musica non conosce barriere né confini, perché come dicono molti intenditori, esiste una sola barriera: la buona musica e la cattiva musica.Lo ha dimostrato (ove ce ne fosse ancora bisogno) recentemente quel funambolo di Bollani su Rai1 nelle sue sette puntate di “L'importante è avere un piano”, proponendo temi e artisti che spaziavano fra il jazz, il pop, il samba, la cosiddetta “classica” (spesso proposta in maniera ironica) e molto altro ancora.Ma torniamo sul palco del Music Art dove Peppe Reale propone per lunedì 2 una “ouverture” del 2017 all'insegna della lirica con i ritmi del jazz: una serata molto particolare che magari potrà far arricciare il naso a qualcuno ma che comunque si annuncia ricca di proposte interessanti.Prepariamoci a ripassare dunque brani di Verdi, Rossini, tipo “La donna è mobile” o “Di quella pira” e anche colonne sonore firmate Rota, Morricone..., insomma rielaborazioni di motivi notissimi ma in una chiave a dir poco inusuale.Nastro è un pianista dotato di tecnica vertiginosa, una sorta di Art Tatum “de noantri”, sbalorditiva la velocità di digitazione, una cascata di note, insomma, “Niagara-piano” potrebbe essere il nikname giusto per lui.Stabilitosi recentemente a Roma per vivere una nuova e più ampia dimensione professionale, il pianista stabiese non resiste al richiamo del Music Art dove è di casa da anni e vanta una folta schiera di fans personali.Pasquale Bardaro, salernitano di Camerota, famiglia di musicisti, si ripresenta sul palco del club della Torretta a distanza di qualche mese dopo aver riscosso ampi consensi, sempre al vibrafono, ma in quartetto con i Farias-brothers (chitarra e basso) e Peppe La Pusata (batteria).Stavolta si esibirà in duetto col pianoforte e soprattutto in un repertorio sicuramente più famigliare ad un musicista del San Carlo.Appuntamento come sempre alle 21,30 per una serata di emozioni in musica molto singolari e suggestive, ancorché diverse dal jazz tradizionale. Ma nella musica, come detto, non esistono barriere settoriali. Soprattutto quando gli interpreti sono di qualità.