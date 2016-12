Napoli salvato da Gabbiadini

di Mimmo Carratelli

Non è stato il solito Napoli e, dopo un primo tempo in equilibrio, la Fiorentina ha spinto nella ripresa sfiorando la vittoria.All’ultimo minuto del recupero finale, Gabbiadini con grande freddezza e precisione insaccava il rigore del pareggio (3-3).Napoli salvato dal giocatore che non s’è mai inserito negli schemi di Sarri ed è dato in partenza con l’arrivo di Pavoletti.Gabbiadini era entrato sette minuti prima al posto di Diawara, la mossa di Sarri per recuperare lo svantaggio (2-3). L’allenatore ha azzeccato la mossa e Gabbiadini è stato decisivo.La Fiorentina ha giocato con più energia soprattutto nella ripresa pur avendo disputato una partita in più negli ultimi tempi (il recupero perduto col Genoa).La squadra viola ha puntato sul possesso-palla, comunque inferiore al Napoli (44 per cento) per non fare giocare la squadra azzurra.Con un centrocampo di molto movimento e sacrificio, la formazione di Paulo Sousa ha messo in difficoltà il Napoli.Se Kalinic restava troppo solo in attacco, Bernardeschi dominava a tutto campo siglando due reti più l’assist per il gol di Zarate.Il centrocampo napoletano, con un magnifico Diawara nel primo tempo, non ha avuto altrettanta grinta e determinazione.Oltre a Bernardeschi, è stato molto incisivo Chiesa sulla destra dell’attacco viola imbarazzando non poco Ghoulam, spesso superato.Sousa indovinava anche i cambi (74’ Sanchez per Badelj e Zarate per Cristoforo) portando più pressione al Napoli.Tra gli azzurri, prove in tono minore dei protagonisti delle ultime vittoriose partite.Mertens, spesso in offside, trovava finalmente lo spunto nella ripresa sfiorando un gol (63’ salvataggio sulla linea di Olivera) e segnandone uno personalissimo dopo avere evitato Tomovic (68’).Al Napoli non è bastato andare due volte in vantaggio. Nel primo tempo con un fantastico tiro a giro di Insigne (24’), poi con Mertens dopo il pareggio di Bernardeschi su punizione (51’ Reina spiazzato dalla deviazione di Callejon).La Fiorentina ci ha creduto di più, mentre il Napoli accusava il colpo d’essere raggiunto due volte perdendo geometrie e distanze.In difesa, infortunio muscolare di Chiriches (42’ Maksimovic in campo).Nel finale di primo tempo, Kalinic andava a terra nell’area azzurra, ma non c’era contatto con Reina (45’).Nella ripresa, era immediato il pareggio dei viola con la punizione deviata di Bernardeschi. E la Fiorentina aumentava la pressione offensiva.Il Napoli procedeva a strappi. Manovra meno congegnata e iniziative individuali come nelle due occasioni di Mertens, il gol salvato sulla linea e la rete del 2-1 per il Napoli.Entrava Allan per uno stanco Zielinski (71’), ma erano più efficaci i cambi di Paulo Sousa.Se Chiesa aveva messo in difficoltà Ghoulam, quando entrava Zarate a destra (con Chiesa a sinistra) il terzino azzurro accusava maggiori battute a vuoto sino a mollare Zarate per il 3-2 dei viola.C’è stato un Napoli poco incisivo sulle fasce per la gara opaca di Ghoulam a sinistra e la prova altrettanto grigia di Hysaj e Callejon a destra. Ne risentiva Mertens che ha avuto pochi palloni giocabili.Sul filo della sconfitta, il cambio Gabbiadini-Diawara si dimostrava positivo. Manolo regala il pareggio al Napoli dal dischetto (fallo di Vecino su Mertens in area). Era il 94’ e Tagliavento fischiava la fine.Il Napoli resta fermo al terzo posto perdendo due punti dalla Roma vittoriosa sul Chievo.Si riprende col nuovo anno. Napoli-Sampdoria al San Paolo senza Albiol (ammonito a Firenze dopo 46 secondi, era diffidato).Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches (42’ Maksimovic), Ghoulam; Zielinski (71’ Allan), Diawara (86’ Gabbiadini), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Tatarusanu; Salcedo, Tomovic, Astori, Olivera; Vecino, Badelj (74’ Sanchez); Chiesa (86’ Diks), Cristoforo (74’ Zarate), Bernardeschi; Kalinic.Tagliavento (Terni).24’ Insigne, 51’ Bernardeschi, 68’ Mertens, 70’ Bernardeschi, 83’ Zarate, 94’ Gabbiadini rigore.Atalanta-Empoli 2-1, Inter-Lazio 3-0, Cagliari-Sassuolo 4-3, Fiorentina-Napoli 3-3, Palermo-Pescara 1-1, Roma-Chievo 3-1, Sampdoria-Udinese 0-0, Torino-Genoa 1-0.Rinviate (8 febbraio): Bologna-Milan, Crotone-Juventus.Juventus 42; Roma 38; Napoli 35; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Chievo e Udinese 25; Genoa, Sampdoria, Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Palermo 10; Crotone e Pescara 9.Juventus-Milan.Empoli-Palermo, Napoli-Sampdoria (20,45).Udinese-Inter, Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina, Sassuolo-Torino, Milan-Cagliari, Juventus-Bologna.