Auguri al Rotary Sud Ovest

tra solidarietà e bel canto

di Alessandra Giordano

Emilia Zamuner non è nuova a sorprendere: la sua voce al contempo fresca potente e modulata, perfetta per le improvvisazioni jazz, ha regalato l’altra sera alle tante autorità rotariane intervenute al Circolo La Staffa, un breve ma variegato repertorio musicale.Ci sono molti modi di augurare buon Natale e buon Anno e quest’anno il presidente del Club Rotary Sud Ovest, Giovanni Esposito, ha fortemente voluto il duetto formato appunto dalla Zamuner accompagnata da un altro virtuoso, il chitarrista Sebastiano Esposito che ha estasiato la platea ricca tra gli altri dei past Governor Guido Parlato e Maria Rita Acciardi, Salvatore Iovieno Governatore nominato, l’assistente del Governatore Nino de Donato Alessandro Castagnaro, i presidenti Gigi Cimmino con Luisa di Nord Est, Mauro Giancaspro con Vittoria di Castel dell’Ovo, Giambattista Felici di Napoli, Bruno Proto di Est con Sina e poi Nella Baratta in rappresentanza di Enrico Troisi del Flegreo e Biagio Vallefuoco con Rosanna in rappresentanza di Gianluca Gentile del Castel Sant’Elmo nonchè il presidente della SNE, la scuola napoletana di equitazione che ospita le serate del Sud Ovest, Toto Naldi.Figlia e sorella d’arte – di musicisti e rotariani - Emilia Zamuner, 23 anni, ha cominciato a studiare il pianoforte come la mamma Maria Sbeglia, fondatrice della Youth Rotarian Chamber Orchestra, mentre il padre e il fratello sono virtuosi di violino.Sta terminando ora il biennio in canto jazz in Conservatorio, ma svolge dal 2011 un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi in tournée in tantissime città italiane e all’estero, vincendo quest’anno il più importante concorso per giovani voci, il premio internazionale Massimo Urbani.Ha al suo attivo anche la registrazione e la pubblicazione di molti dischi tra cui Ella e Louis in collaborazione con Carlo Lomanto.Sebastiano Esposito, chitarrista, anche lui artista internazionale ha già vinto molti premi pur studiando ancora al Conservatorio San Pietro a Majella.Applauditi anche tutti i progetti che il sodalizio ormai trentennale ha posto in essere: tra questi Nestore per un aiuto medico agli anziani di Piscinola, Itaca Napoli nato per la prevenzione e supporto a persone affette da disturbi mentali, Nisida per il reinserimento dei ragazzi del Penitenziario e l’ultimo, A ruota libera onlus, che supporta i ragazzi disabili insegnando loro un mestiere e valorizzando i propri talenti.E proprio da questa associazione è stato fatto omaggio a tutti i presenti di un vasetto di miele da loro prodotto, grazie all’interessamento di Mariella Mucci e Ida Bongiorno.