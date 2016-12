Sarri, il maestro che insegna a tutti

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 20.11.2016)

In questa valle di bellezza e meraviglie, con qualche stordimento da pazza gioia, ci si chiede: è questo il Napoli Samsung?L’anno scorso, quando fu chiesto a Sarri quanto tempo sarebbe occorso per fare acquisire gli “automatismi” agli azzurri, in pratica i movimenti in campo e la fluidità del gioco, rispose che sarebbe stato “come passare dall’Iphone al Samsung” chiarendo che “c’è chi ci mette un giorno e chi lo butta perché non ci capisce niente”.Il Napoli ha adottato, capito e fa funzionare a meraviglia il Samsung proposto da Sarri.Ci stiamo esaltando. Una squadra così bella, che gioca il più bel calcio in Italia, non l’avevamo mai vista dal Vomero a Fuorigrotta, al Campo Paradiso, a Castelvolturno.In altri tempi, con modeste metodologie, senza supporti tecnologici e in un altro tipo di calcio, il Napoli di Vinicio meravigliò e sorprese per la grinta irriducibile e l’audacia di una “mezza zona”.Tralasciamo gli anni di Maradona, irripetibili nel segno del più grande artista di pelota del mondo col concorso di grandi campioni.Oggi, questo Napoli sembra piuttosto unico nella spudorata bellezza del suo gioco.Il vero bomber di questa squadra che incanta non è più Higuain, che abitava al Parco Matarazzo, e non è lo strepitoso Mertens che ha scelto Palazzo Donn’Anna per la sua piena trasformazione in napoletano di tufo, cioè vulcanico, belga poroso per assorbire questa città con grande aderenza all’esaltazione del golfo.Il vero bomber è quest’omaccione nato “scasualmente” a Bagnoli e toscano per destinazione da bimbo, cadenza, schiettezza e vena polemica. Cioè Maurizione Sarri.Un insegnante di calcio, un maestro di campo. Un maniaco di schemi, movimenti, linee, triangoli, passi di danza calcistica, difese alte, palloni che non si portano ma si passano, geometrie e distanze corte, che allena e studia calcio tredici ore al giorno (povera moglie Marina!), usando droni e computer, un fanatico del pallone scientifico, se vogliamo, che fece dire un giorno a Rudi Garcia: “Se dovessi chiedere a Maicon di stare delle ore a curare i movimenti di ripiegamento come fa Sarri con i suoi, mi manderebbe al diavolo”.Gli azzurri che trovò Sarri, giungendo da Empoli, non erano nemmeno di primo pelo. La sua meraviglia fu la disponibilità dei giocatori di una grande squadra, come è da ritenersi il Napoli se non altro perché club rappresentativo di una ex capitale.“Ascoltano e lavorano, non me l’aspettavo” disse. E lui ascoltava i giocatori.Hamsik gli disse che preferiva giocare a centrocampo, Lorenzo Insigne lo scongiurò di schierarlo trequartista, “mi deve togliere questa soddisfazione” disse il ragazzo, e Mertens lo sorprese nelle variabili dell’attacco affermando che “posso fare tutte e tre le cose”. “Mi è piaciuto tantissimo” confessò Sarri.Già l’anno scorso a Dimaro, fra taccuini, droni, computer, note a margine e interruzioni frequenti degli allenamenti si capì, e i giocatori lo capirono per primi entusiasmandosene, che l’omaccione intransigente ma leale gli stava insegnando a migliorarsi e, di conseguenza, a migliorare la squadra.Perché aveva idee precise, non era uno stregone, e possedeva le tre qualità, da lui stesso enunciate: personalità, facilità di parola e conoscenza del pallone “che rende credibili le prime due”.Sarri ebbe chiare due cose. Il Napoli aveva qualità offensive. I droni gli svelarono i problemi della difesa. “La qualità può aiutare in attacco, la fase difensiva ha bisogno di predisposizione al sacrificio. Nessuno difende con fantasia. E senza fase difensiva non si va da nessuna parte”.La fase passiva ha bisogno di organizzazione e applicazione, dice Sarri. Si concesse anche una battuta. “Se al reparto arretrato manca l’applicazione (noiosa, insistita, necessaria), vado a casa io. Se un giocatore solo è refrattario, va a casa lui”.Ovviamente, l’equilibrio in campo è essenziale. La qualità non dà sempre l’equilibrio. Perciò, in difesa, lacrime, sangue e droni. “Non do mai niente per scontato – dice Sarri. – Anche un grande giocatore può avere dei difetti”.E, allora, lui li smussa lavorandoci con pazienza e testardaggine. Così ha portato Higuain al record dei gol.“Sapevo che poteva migliorare ancora e quando giunse a Dimaro non aveva una faccia allegra, era nervoso. Aveva fallito in occasioni importanti. Lo convinsi che non aveva ancora espresso tutto il suo potenziale. Devi ricominciare a divertirti in campo”.Un sorriso in più rende di più è stato lo slogan iniziale che ha lanciato il Napoli verso la sua bellezza.Ripetizione ossessiva di schemi e movimenti, il duro lavoro della settimana per godere di giocare al calcio alla domenica e negli altri giorni comandati.Continua a interrompere gli allenamenti perché “movimento è da qui a lì in tot secondi e in quel momento”.Li ha convinti tutti ed è stato pronto a passare dal 4-3-1-2 al 4-3-3 perché glielo suggerirono le caratteristiche dei giocatori.Umiltà, applicazione, divertimento sono i suoi tre comandamenti. “Una squadra forte che resta umile può diventare fortissima e il divertimento è avere in mano la partita senza rischiare”. Perciò almeno cinque giocatori dietro la linea della palla e, se c’è equilibrio, ne bastano quattro.Un maestro che consuma tonnellate di “Merit” come il petisso. In campo però non si può fumare.A Empoli, stadio piccolo, durante le partite qualche tifoso gli allungava una sigaretta per una boccata.Il maestro continua a insegnare calcio. Così, dopo avere fatto di Higuain un bomber storico, ha “inventato” Mertens centravanti, secondo suo capolavoro.Non lo spaventano il rientro di Milik e l’arrivo di un altro attaccante centrale che potrebbero togliere al belga il ruolo in cui si sta esaltando.Se ha brillantemente superato il “vuoto” di due centravanti venutigli a mancare quasi contemporaneamente, Sarri saprà come cavarsela.Intanto presenta al mondo attonito l’attacco più forte del campionato.Giovedì sera il Napoli gioca a Firenze. In una trasmissione sportiva della Rai, “Zona 11”, Pierpaolo Marino ha confermato che la Fiorentina ha fatto un sondaggio con Sarri in caso di divorzio da Paulo Sousa.Calma. Due professori ‘e concertino già gli cantano che ‘o paraviso nuosto è chistu ca’. Napoli.La prima grande occasione di Sarri che un giorno disse: “Un allenatore che indovina la piazza ideale ha un gran fiuto o un gran culo”.Meditate Sarri, meditate…