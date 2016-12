Napoli resiste per trentotto minuti,

poi deve arrendersi a Valmontone

di Mario Triggiani

L'epilogo al PalaBarbuto è stato lo stesso del PalaCaravita e di Casalnuovo: la squadra a fare il giro di campo tra gli applausi scroscianti del pubblico.Solo che stavolta non si applaudiva la capolista, non si applaudiva una squadra che aveva dominato l'avversario o che comunque l'aveva sfangata.Ieri si applaudiva una squadra che, nonostante la netta inferiorità sulla carta ed i problemi di infortuni, aveva resistito per ben trentotto minuti contro la capolista indiscussa del girone costruita per il salto di categoria.È forse questa la foto più bella della serata. Più di quelle scattate al sindaco in parterre, più di quelle scattate alle evoluzioni in penetrazioni dei giocatori, certamente più di quelle regalate alla nuova struttura dell'impianto di Fuorigrotta finalmente reso agibile ma altrettanto impraticabile da una Babele di grate e passaggi che causano notevole spaesamento ai tifosi di (relativamente) vecchia data.Ieri si è insomma realizzato quello che probabilmente era il sogno del presidente, certamente la sua scommessa.Una squadra che accenda in ogni occasione i cuori dei napoletani nonostante la Federazione (e qualche avversaria in malafede) non la riconosca come Napoli e fino a qualche giorno fa non avesse mai giocato nell'impianto diventato "di Napoli" per antonomasia.Basta vedere la gioia di patron Ciro Ruggiero a Cassino nel saltare sulle note del ritornello di "'O surdato 'nnammurato", basta sentirlo parlare prima, durante e dopo le gare per notare quanto Cuore metta in ogni suo gesto e quanto ci tenga ad essere considerato un tifoso della pallacanestro napoletana prima ancora che il proprietario del Cuore Basket Napoli.A seguito di queste considerazioni preliminari, si capisce come il risultato di ieri abbia fatto molto male per come è arrivato ma non manderà certo di traverso il panettone alla squadra, allo staff o alla tifoseria.Tra le fila del Cuore parte in quintetto Andrea Murolo, in sostituzione di capitan Maggio ancora non perfettamente ristabilitosi dall'infortunio al ginocchio rimediato sabato scorso a Cassino e che farà il suo ingresso in campo solo cinque minuti dopo la palla a due.Napoli parte bene, si porta in vantaggio già nei primi quarti e sembra, nonostante le rotazioni risicate, riuscire a non farsi mai sorprendere dagli avversari.Alla lunga, però, le poche rotazioni possibili di Napoli cominciano a pesare, con Maggio finisce la gara toccandosi spesso il ginocchio per il dolore riacutizzatosi.I problemi di falli fanno il resto. Napoli va in bonus già a metà dell'ultimo parziale trovandosi costretta a schierare ben quattro giocatori con almeno tre falli al trentaduesimo minuto.Valmontone ne approfitta, è impeccabile in lunetta ed al termine fissa il risultato sul punteggio di 97-89 per la nuova capolista che stacca anche il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia.Adesso in casa Napoli vanno archiviati in fretta i rimpianti per aver mancato la zampata decisiva che avrebbe concluso in grande un 2016 ben oltre le più rosee aspettative.Ora il campionato si fermerà per quasi venti giorni. Se da un lato la pausa rende impossibile un pronto riscatto che rialzi il morale del roster, garantisce la possibilità di trattare al meglio i piccoli e grandi acciacchi rimediati in queste prime tredici giornate, oltre ovviamente a regalare qualche settimana tranquilla per chiudere trattative di mercato, in cui i dirigenti napoletani sono sempre attivi.Si tornerà in campo mercoledì 4 gennaio alle 20:30, quando il Cuore Napoli Basket sarà ospite della Vis Nova Roma nel primo turno del 2017, per poi tornare in campo la domenica successiva al PalaBarbuto contro la LUISS Roma.Vincendo anche solo una di queste gare Napoli sarebbe alle Final Four di Coppa Italia.