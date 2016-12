Boxe. Festa della Campania con i campioni del 2016

di Adriano Cisternino

Festa di fine anno del pugilato campano nell'affollatissimo salone dell'hotel Vittoria di Pompei dove per l'occasione era presente la storia del pugilato campano: dagli ultranovantenni e ancora in attività Aldo Ferrara e Mario Santucci ai ragazzini vincitori dei campionati school-boys che hanno appena superato il primo decennio di vita e già vincono e chissà quanto vinceranno ancora.Ieri, oggi e domani e anche di più del pugilato campano in passerella. In rassegna, insomma, almeno cinque generazioni di pugili “made in Campania”.La presidenza Raininger del Comitato Campano ha appena concluso il primo quadriennio. Fresco di riconferma, l'ex-campione d'Europa ha chiuso il suo primo ciclo olimpico di vertice regionale con numeri all'attivo sotto ogni aspetto.Le delusioni di Rio 2016 hanno responsabilità altrove, la Campania ha chiuso gli “assoluti” con sette ori (quattro maschili e tre femminili) e tre argenti, e questo è stato solo l'ultimo acuto di un'annata in cui innumerevoli sono stati i successi giovanili, nazionali ed internazionali.Una maratona, dunque, la premiazione di fine anno nella consueta, elegante location pompeiana, predisposta da Rosario Africano, padrone di casa ma anche fresco vicepresidente dei pugni regionali.Alfredo Raininger ed Enrico Apa (candidato al nuovo Consiglio Federale) si sono alternati nella consegna di medaglie, cinture, portachiavi a forma di miniguantoni e il libro celebrativo del centenario della Fpi.Assenti i campioni dei gruppi sportivi militari, ormai “laziali” di adozione, la lista dei festeggiati parte da Valentino Manfredonia, fresco scudetto-bis nei mediomassimi nonché olimpico a Rio, ma anche da Carmine Tommasone, primo olimpico “prof” del pugilato italiano, nonché campione intercontinentale dei piuma, da Paolo Di Lernia, scudetto bis nei 64 chili, e dai tre “argenti” agli assoluti Concetta Marchese (57 chili), Carmela Donniacuo (69) e Gianluca Galli (91).L'interminabile lista dei premiati ha celebrato anche i professionisti: oltre a Tommasone, chiamati sul palco i campioni d'Italia Ceglia, Cipolletta e Parrinello.La storia del pugilato in Campania è passata anche attraverso le “vecchie glorie”, da Elio Cotena a Ernesto Bergamasco, Ciro De Leva, Agostino Cardamone, Gerardo Esposito, Biagio Zurlo.Ospite d'onore l'ex-campione del mondo Giacobbe Fragomeni, in allenamento alla Vesuviana in vista del rientro sul ring. eri, oggi e domani e anche di più del pugilato campano in passerella. In rassegna, insomma, almeno cinque generazioni di pugili “made in Campania”.La presidenza Raininger del Comitato Campano ha appena concluso il primo quadriennio. Fresco di riconferma, l'ex-campione d'Europa ha chiuso il suo primo ciclo olimpico di vertice regionale con numeri all'attivo sotto ogni aspetto.Le delusioni di Rio 2016 hanno responsabilità altrove, la Campania ha chiuso gli “assoluti” con sette ori (quattro maschili e tre femminili) e tre argenti, e questo è stato solo l'ultimo acuto di un'annata in cui innumerevoli sono stati i successi giovanili, nazionali ed internazionali.Una maratona, dunque, la premiazione di fine anno nella consueta, elegante location pompeiana, predisposta da Rosario Africano, padrone di casa ma anche fresco vicepresidente dei pugni regionali.Alfredo Raininger ed Enrico Apa (candidato al nuovo Consiglio Federale) si sono alternati nella consegna di medaglie, cinture, portachiavi a forma di miniguantoni e il libro celebrativo del centenario della Fpi.Assenti i campioni dei gruppi sportivi militari, ormai “laziali” di adozione, la lista dei festeggiati parte da Valentino Manfredonia, fresco scudetto-bis nei mediomassimi nonché olimpico a Rio, ma anche da Carmine Tommasone, primo olimpico “prof” del pugilato italiano, nonché campione intercontinentale dei piuma, da Paolo Di Lernia, scudetto bis nei 64 chili, e dai tre “argenti” agli assoluti Concetta Marchese (57 chili), Carmela Donniacuo (69) e Gianluca Galli (91).L'interminabile lista dei premiati ha celebrato anche i professionisti: oltre a Tommasone, chiamati sul palco i campioni d'Italia Ceglia, Cipolletta e Parrinello.La storia del pugilato in Campania è passata anche attraverso le “vecchie glorie”, da Elio Cotena a Ernesto Bergamasco, Ciro De Leva, Agostino Cardamone, Gerardo Esposito, Biagio Zurlo.Ospite d'onore l'ex-campione del mondo Giacobbe Fragomeni, in allenamento alla Vesuviana in vista del rientro sul ring.