Napoli con un Mertens straripante

di Mimmo Carratelli

Napoli straripante con quattro gol di Mertens, non più falso nueve ma centravanti devastante, un gioco d’attacco scintillante e le solite leggerezze difensive che hanno concesso al Torino tre reti.Goleada al San Paolo contro i granata (5-3), cinque gol come a Cagliari tenendo il Torino sempre a distanza di sicurezza.Se nel primo tempo il vantaggio degli azzurri era di tre gol, nella ripresa il Napoli manteneva un vantaggio di due reti.Per Mertens quattro gol dopo la tripletta di Cagliari. In totale, dieci gol (come Higuain).Ora l’attacco del Napoli è il primo del campionato (37 reti, uno più di Juventus e Roma).Il Napoli balza al terzo posto sorpassando il Milan e si avvicina a un punto dalla Roma che è seconda.Contro il Torino, il Napoli ha confermato di essere in piena salute.Se i tre dell’attacco hanno fatto impazzire la difesa granata e Jorginho è stato uno strepitoso regista offensivo, le due mezze ali (Zielinski e Hamsik) hanno giocato badando all’equilibrio della squadra, meno prorompenti in attacco, ma attenti a tenere il controllo del centrocampo.Il Torino è stato schiacciato dallo spettacolare primo tempo del Napoli (3-0).Mihajlovic ritoccava il 4-3-3 con un più attento 4-4-2 proponendo Zappacosta come finta ala destra per intralciare le discese di Ghoulam.Nella difesa a quattro inseriva De Silvestri sulla destra (per avanzare Zappacosta) e Moretti centrale al fianco di Rossettini.Il piano tattico del Torino andava in fumo sotto la vibrante partenza del Napoli.La squadra di Sarri polverizzava il Toro in poco più di venti minuti.Già al 2’ una punizione di Ghoulam sfiorava un palo di Hart. Mertens era una trottola, un vero incubo per Rossettini e Moretti.Il belga andava in gol con una tiro al volo di destro, poco fuori l’area piccola, sul cross basso di Callejon (13’).Napoli in piena fiducia e Torino disorientato.Mihajlovic aveva organizzato un secondo accorgimento: Ljajic in prima battuta su Jorginho (confermato da Sarri dopo Cagliari) e, in seconda battuta, Valdifiori.La straordinaria partita di Jorginho ha fatto saltare tutto. L’italo-brasiliano è stato il motore incessante della manovra azzurra, tenendo costantemente la bacchetta del gioco che, di solito, affidava ad Hamsik.Stavolta Jorginho ha giocato da assoluto padrone della sua zona cancellando dal campo Valdifiori, l’ex di cui aveva preso il posto l’anno scorso.L’accentramento di Ljajic, tolto dalla fascia sinistra, liberava Hysaj per gli affondo sulla corsia destra del Napoli.In pratica, Bellotti restava isolato contro la difesa napoletana (Albiol e Chiriches lo controllavano a turno).Rinunciando sulla destra a Iago Falque per utilizzare Zappacosta ala-difensore su Ghoulam, il tridente del Torino andava in fumo.Mertens raddoppiava su rigore (17’) dopo essere stato abbattuto in area da Barreca.Non c’era partita, non c’era il Torino, c’era in campo un Napoli fantastico.Mertens siglava la terza rete (22’) dopo un’azione elaborata. Hart respingeva un gran tiro di Callejon, Mertens raccoglieva la respinta calciando di sinistro, sulla linea respingeva Rossettini e il belga con la punta del piede destro infilava in rete.Settantadue per cento di possesso-palla del Napoli nel primo tempo, sei tiri nello specchio, appena una conclusione del Torino (25’ Baselli) con parata facile di Reina.Il Napoli tornava sazio in campo concedendo ai granata di prendere in mano il pallino del gioco.Mihajlovic inseriva Iago Falque (56’ per De Silvestri) arretrando a terzino Zappacosta e ripristinando il tridente offensivo con Belotti e Ljajic.Un po’ rilassato, il Napoli concedeva troppe leggerezze all’avversario e Belotti andava in gol (58’) dopo un errato disimpegno di Reina.Mihajlovic escludeva Baselli per un’altra punta (66’ Maxi Lopez) cercando di raddrizzare il risultato con quattro attaccanti come nel finale del derby torinese.Ma il Napoli tornava vivo con un’azione a tutto campo.Chiriches usciva dalla fase difensiva appoggiando il gioco su Mertens che allargava per Callejon il cui cross trovava alla conclusione proprio Chiriches, che non aveva arrestato la sua corsa in avanti (70’). Secondo gol del terzino azzurro.Intanto c’erano Diawara per Jorginho (69’) e Allan per Zielinski afflitto dai crampi (73’).Reina non tratteneva una punizione di Ljajic e Rossettini spingeva la palla in rete (76’).Sarri si infuriava a bordo campo. Ma ci pensava Mertens, e chi altri se no?, a ristabilire le distanze con una favolosa conclusione “a cucchiaio” che beffava Hart (79’).Non c’erano più speranze di rimonta per il Torino che andava a segno con Iago Falque su rigore (83’ fallo di Callejon sul granata).Ultimi minuti per Giaccherini al posto di Insigne (80’) e festa grande.Nella ripresa il possesso-palla del Napoli calava (66 per cento), ma la superiorità delle conclusioni era schiacciante: 19 tiri a 8, dieci nella porta di Hart.Giovedì si replica a Firenze prima della sosta di fine anno.Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski (73’ Allan), Jorginho (69’ Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (80’ Giaccherini).Hart; De Silvestri (56’ Iago Falque), Rossettini, Moretti, Barreca; Zappacosta, Benassi, Valdifiori (46’Lukic), Baselli (66’ Maxi Lopez); Belotti, Ljajic.Doveri (Roma).13’ Mertens, 17’ Mertens rigore, 22’ Mertens, 58’ Belotti, 70’ Chiriches, 76’ Rossettini, 79’ Mertens, 83’ Iago Falque rigore.Empoli-Cagliari 2-0, Milan-Atalanta 0-0, Juventus-Roma 1-0, Sassuolo-Inter 0-1, Chievo-Sampdoria 2-1, Napoli-Torino 5-3, Pescara-Bologna 0-3, Udinese-Crotone 2-0, Genoa-Palermo 3-4, Lazio-Fiorentina 3-1.Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio 34; Milan 33; Atalanta 29; Inter 27; Fiorentina 26; Chievo e Torino 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Cagliari e Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.Atalanta-Empoli.Inter-Lazio. Giovedì 22: Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Napoli, Palermo-Pescara, Roma-Chievo, Sampdoria-Udinese, Torino-Genoa.Bologna-Milan, Crotone-Juventus.