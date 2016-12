La mia felicità da sola non sta in piedi

di Redazione

Il volume, con illustrazioni di Walter Picardi, artista visivo, e una prefazione dello scrittore Angelo Petrella, è parte della collanaI titoli della collanasono taccuini d’autore che raccolgono note, versi o storie, ma anche disegni e appunti di professionisti rappresentativi del loro ambito.Scrittori, giornalisti, critici e artisti mettono in ordine - ma non troppo - i fogli del mestiere.Nessun dibattito né scrivania e microfono con pubblico seduto (e annoiato): poche chiacchiere, tanto disordine.LIVE POETRY dj set a cura di Vozla: reading e musica, parole suoni e gesti per dare colore e sostanza alle emozioni in bianco e nero rinchiuse tra le pagine del libro.(tratto dalla quarta di copertina)(dal testo di Angelo Petrella)---------------------------------------------------napoletana, nasce nel 1975, collabora con diverse testate cittadine, tra cui il Roma, il Denaro, la Repubblica.Lavora come editor per le edizioni Intra Moenia per le quali pubblica(2011) e(2016).nasce a Napoli nel 1978. Artista eclettico, le sue mostre sono state curate tra gli altri da Eugenio Viola, Giulia Draganovic, Vittorio Sgarbi, Nicola Kusovac.Ha esposto in mostre e fiere d’arte nazionali e internazionali, tra cui Berlino, Belgrado, Londra e Rabat.La sua ultima personale, Your Heaven My Hell, è stata esposta nel 2016 alla Galleria PrimoPiano di Napoli.InfoFB: iemmedizioni