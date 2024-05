Buon pareggio del Napoli a Firenze

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 18.05.2024)

Stranizza damuri e di football a Firenze. Altalena di gol in un match a fasi alterne. Il pareggio (2-2) premia la Fiorentina che mantiene lottavo posto (+2 sul Napoli) puntando a qualificarsi per la sua terza consecutiva Conference League.

In sintesi. Napoli su, in vantaggio, gi subendo la rimonta dei viola, su andandosi a prendere il pareggio e colpendo un palo per una vittoria rimasta sul legno di Terracciano.Kvaratskhelia, lultimo ribelle alla decadenza azzurra, stato il protagonista del buon risultato, quattro conclusioni fuori ( il giocatore che pi tira in campionato) e al quinto tentativo con una gran punizione a giro mette la palla allincrocio, esecuzione magistrale per il pareggio (57).Il Napoli ha giocato con voglia di prevalere. Grande attenzione difensiva per tutto il primo tempo sino a schiantarsi nel finale.Gran recupero nella ripresa con una esibizione migliore di quella viola. Nellultima mezzora c stato solo il Napoli. Il palo di Politano (63), unaltra insidiosa conclusione dellesterno azzurro sventata da Terracciano (75), un colpo di testa di Rrahmani fuori (77), la conclusione di Raspadori fuori di poco (94).Calzona ha schierato Mazzocchi per Di Lorenzo (indisposto), Ostigard per Juan Jesus e Simeone per Osimhen infortunato. Mazzocchi ha tenuto con grande difficolt contro Kouame. Sullaltro lato, Olivera non ha mai ceduto definitivamente contro Nico Gonzalez.Ma stato soprattutto a centrocampo che il Napoli si fatto valere. La solita buona partita di Lobotka, pi convincente Anguissa, un guastatore Cajuste in ogni zona del campo. mancato Simeone, non in condizioni perfette, contro il gigantesco Milenkovic (1,95). La Fiorentina, saltando il centrocampo azzurro, dovera in difficolt, ha attaccato in massa, portando avanti Dodo da ala destra (ed era Martinez Quarta a restare a guardia di Kvaratskelia) e Biraghi a sinistra, giostrando in mezzo con Beltran, Nzola e Kouame.Con qualche difficolt, la difesa del Napoli teneva col soccorso dei centrocampisti. Il Napoli raccoglie il regalo della Fiorentina, difesa viola immobile, emula di quella napoletana, sul colpo di testa di Rrahmani (8 corner di Politano) e per mezzora tiene in pugno il match pur cedendo liniziativa alla squadra toscana (66 per cento di possesso) cedendo nel finale di tempo quando incassa due gol in due minuti, limpeccabile punizione dal limite di Biraghi (40) e la rasoiata a pelo derba di Nzola (42 palla persa da Politano).Gli azzurri, rimontati, sembrano uscire dalla partita, ma dopo lintervallo si presentano in buona vena e conducono il match contro la Fiorentina che replica a sprazzi riversandosi con cinque giocatori verso larea azzurra.Sbilanciandosi in avanti, la formazione viola subisce linsistente iniziativa offensiva del Napoli. Kvaratskhelia, continuamente martirizzato dai calcetti di Dodo, Martinez Quarta e Gonzales, guadagna una punizione dai trenta metri, a sinistra, dopo lennesimo fallo dei viola e dipinge allincrocio il calcio piazzato del pareggio.Il Napoli si galvanizza contro un avversario poco compatto, pi propenso ad attaccare che a difendere, e sfiora la vittoria col palo basso di Politano.Italiano fa le sue mosse per vivacizzare la squadra (66): Ikon per Kouame e Belotti per Nzola. Calzona replica (76) inserendo Ngonge per Politano, che forse non meritava la sostituzione, e Raspadori per Simeone.lallenatore della Fiorentina che pi cambia per acciuffare la vittoria: Parisi per Biraghi e Mandragora per Beltran (78). Le sostituzioni finali non hanno alcun effetto: Lindstrom per Kvaratskhelia (86) e Maxime Lopez per Arthur (87).

: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano (76 Ngonge), Simeone (76 Raspadori), Kvaratskhelia (86 Lindstrom).: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (78 Parisi); Arthur (87 Maxime Lopez), Bonaventura; Gonzalez, Beltran (78 Mandragora), Kouame (66 Ikon); Nzola (66 Belotti).: Marchetti (Ostia).: 8 Rrahmani, 40 Biraghi, 42 Nzola, 57 Kvaratskhelia.