Novanta e spiccioli, di Adalberto Thau

di Giovanna D'Arbitrio





Al libro(Ed. Guida), diha dedicato il suo pregevole e veritiero commento:Ecco come esso viene presentato dallo stesso autore:Dopo la dedica ai figli, si legge la seguente frase:i e poi seguono i vari capitoli che si leggono tutto dun fiato per lo stile scorrevole, chiaro e colto: nascita, infanzia, adolescenza, faccio politica, giovent universit, Zio Giovanni, anni bui, sala operatoria, Napoli- prof. Zannini, lindiana, Rossana (dedicato alla moglie scomparsa troppo presto), Sardegna.E davanti agli occhi del lettore, come in un film, scorrono immagini non solo della vita di Adalberto, ma di tanti eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese. Sorprende la capacit dellautore di saper trarre importanti lezioni da ogni esperienza, con umilt, coraggio, grande seriet e senso delletica, costante impegno sia in campo professionale che in quello socio-politico.Nellultima parte vengono descritti per lappunto gli incontri con significativi personaggi, come, perfino, tanti incontri testimoniati da splendide foto, avvenuti nel corso della sua vita sia per la sua attivit di chirurgo, sia per il suo impegno politico che gli consent di essere eletto consigliere comunale a Roma quando Francesco Rutelli fu riconfermato sindaco della capitale nel 97.Seguono i capitoli dedicati con affetto alla sua famiglia e alla sua attuale compagna, titolare della prestigiosa cioccolateria napoletana, conosciuta per caso a Roma nel 2007 in un punto vendita dellazienda in via Stoppani ai Parioli, un incontro che segn linizio di una nuova vita con la riscoperta di una grande tenerezza verso una donna sensibile e affettuosa.conclude il libro riassumendo in una breve sintesi significativi pensieri:Leggendo il libro di Adalberto Thau e considerando la sua veneranda et, mi venuto in mente il libro, centrato sul tema della terza et, un testo che rivaluta il ruolo degli anziani. In effetti secondo il famoso psicologo, nato a Roma nel 1930, si laureato in medicina e chirurgia allUniversit La Sapienza, ha conseguito poi la libera docenza in Patologia Speciale Chirurgica e ha lavorato nella Prima Clinica Chirurgica della stessa Facolt, diretta prima dal prof. Pietro Valdoni e poi dal prof. Paolo Biocca. stato Vice Direttore sia dellIstituto di Patologia Chirurgica dellUniversit di Cagliari (1969-71), sia dellIstituto di Semeotica Chirurgica e poi di Patologia Chirurgica dellUniversit La Sapienza di Roma (71-78), nonch Primario di Chirurgia Generale del CTO di Roma (78-97). La produzione scientifica clinica ha riguardato la patologia del collo, la tiroide, la patologia toracica, addominale, e dellapparato vascolare. La ricerca scientifica sperimentale si concentrata sul trapianto del pancreas e per questo negli anni 70 stato invitato a tenere la Lectio Magistralis per linaugurazione della Facolt Medica della III Universit di Madrid.