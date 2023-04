Trasferta in Salento, prove tecniche per la Champions

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 07.04.2023)

Prove tecniche di riscossa, obiettivo Lecce. Dopo la batosta presa dal Milan, quanto il Napoli sotto la botta rimasto impressionato? Altre volte ha rialzato subito la testa. cambiato qualcosa?La botta giunta imprevista. Prima ancora della brillante prova del Milan e della strategia vincente di Pioli, la sorpresa di un avversario mai cos agguerrito sino a domenica ha disarmato il Napoli. Bene, passata la tempesta, a parte gli augelli, si far festa?Il Lecce di Marco Baroni, autore del gol-scudetto alla Lazio per la seconda vittoria del Napoli di Maradona, ha una bella squadra, ma i risultati non vengono tutti bene.Il Lecce, otto punti sopra la zona-retrocessione, ha bisogno di punti, soprattutto ha bisogno di scuotersi da cinque sconfitte consecutive, due in casa contro Torino e Sassuolo, che ne hanno appesantita la classifica.Dar battaglia al Napoli, ricordando il gran colpo dell'andata al "Maradona", uno a uno, il Lecce seconda squadra, dopo la Fiorentina, a togliere punti all'impetuoso Napoli di questa stagione.Forse fu esagerato il turn-over di Spalletti, ma la squadra salentina resistette anche all'ingresso dei titolarissimi che crearono dieci opportunit per prendersi la partita. Impression il piccolo talento brasiliano Strefezza, in evidenza il monzese Colombo centravanti cresciuto nelle giovanili del Milan, un incubo il piccolo zambiano Banda contro Di Lorenzo.cambiato tutto, il Lecce affondato, il Napoli volato nello spazio. Stasera nell'anticipo allo Stadio di Via del Mare, ore 19, assente ancora Osimhen, il Napoli deve tranquillizzare sul suo stato di salute, la condizione fisica e la forma tecnica.Non lo richiede tanto il campionato, per tre quarti gi in tasca, ma la Champions. La trasferta di Lecce dovr rassicurare sullo stato mentale del Napoli in vista del doppio quarto di finale col Milan, l'unico avversario che in campionato ha messo sotto gli azzurri.Da Lecce si attende un segnale positivo. Il 4-3-3 della squadra di Baroni potr rivelarsi ingannevole. Il Lecce dovr ben presidiare la difesa schizzando in contropiede. C' da aspettarsi un avversario audace che giocher veloce per mettere in difficolt il Napoli.La squadra azzurra dovr tornare equilibrata e compatta, come non stata contro il Milan stracciandosi in avanti per ribaltare il risultato, offrendo troppo campo ai rossoneri. Sar interessante seguire il Milan contro l'Empoli in serata (ore 21) per valutare se la squadra di Pioli ha avuto solo una giornata eccezionale al "Maradona", oppure entrata in un momento magico.Questa partita di Lecce sar il banco di prova per le due sfide europee al Milan. il vero significato dell'impegno in Puglia.Il Napoli fantastico non pu essere sparito. A Lecce, il Napoli deve tornare a fare il Napoli.