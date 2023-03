Mostra di pittura spagnola

dei primi tre decenni del 1500 a Napoli

di Achille della Ragione





Dal 13 marzo 2023 si pu visitare al Museo di Capodimonte la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo - 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dellarte moderna allUniversit LOrientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dellarte moderna allUniversit della Campania Luigi Vanvitelli.Il progetto espositivo stato realizzato in collaborazione con il, dove una prima versione della mostra stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titoloGrazie a questa importante collaborazione, torner a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. Il dipinto, destinato alla cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli, divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento.Asportata dai governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla met del Seicento. La mostra dedicata a uno dei momenti pi fecondi e meno conosciuti della civilt artistica napoletana: il trentennio (1503-1532 circa).il periodo che, sotto il profilo politico, vide lestinguersi della dinastia aragonese, con il passaggio del Regno di Napoli sotto il dominio della Corona di Spagna; sotto il profilo culturale, il raggiungimento dellapice della sua grande stagione umanistica, con il passaggio di consegne da Giovan Gioviano Pontano a Iacopo Sannazaro.Le novit artistiche elaborate in quegli anni da Leonardo, Michelangelo e Raffaello furono prontamente recepite e reinterpretate in modo originale in una Napoli ancora molto viva, per la quale la perdita della funzione di capitale autonoma non costitu un ostacolo allo sviluppo culturale, ma, al contrario, contribu alla definizione di un nuovo ruolo di cinghia di trasmissione della cultura rinascimentale tra le due sponde del Mediterraneo.La mostra propone unampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernndez, Bartolom Ordez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete. Trasferitisi molto per tempo in Italia, essi sprigionarono una straordinaria originalit inventiva nel confronto con le opere eseguite dai massimi protagonisti del pieno Rinascimento italiano.Gli spagnoli divennero i protagonisti delleccezionale stagione artistica della Napoli di primo Cinquecento, sostenuta dal mecenatismo degli Ordini religiosi e dellaristocrazia, desiderosa di lasciare una traccia indelebile della propria grandezza finanziando opere di ambiziosa magnificenza, spesso realizzate, alla maniera degli Antichi, servendosi del durevole marmo di Carrara.Tornati in patria, gli spagnoli si fecero ambasciatori di una particolare declinazione della cultura figurativa dellalto Rinascimento, sostenuta da inventiva e capacit tecniche straordinarie, cui il passaggio della Spagna allinterno della compagine imperiale di Carlo V diede un respiro europeo.La mostra focalizza lattenzione su questa breve ma felicissima stagione, ponendo nel giusto rilievo laltissima qualit delle opere e il loro carattere cosmopolita.Alla base del percorso espositivo vi la convinzione che quella fioritura vide una strettissima connessione tra pittura e scultura.Il confronto tra le cosiddette arti sorelle trov a Napoli un terreno particolarmente fertile per lelaborazione di modelli che contribuirono al definirsi di unautonoma scuola locale, di cui la mostra propone unampia selezione dei maggiori protagonisti, dai pittori Andrea Sabatini da Salerno e Marco Cardisco agli scultori Giovanni da Nola e Girolamo Santacroce.Come avvenne a Roma a causa del celebredel 1527, anche per la capitale gi aragonese e poi vicereale questavenne improvvisamente spezzata dal durissimo assedio francese del 1528 e dalla grave crisi politica che ne deriv.La differenza principale tra la mostra di Napoli rispetto a quella di Madrid il legame con il territorio: molte delle opere degli artisti del periodo sono presenti nelle chiese cittadine, in particolare a San Giovanni a Carbonara, nel complesso conventuale di San Severino e Sossio e anche a San Giacomo degli Spagnoli, simbolo della presenza politica e culturale della Spagna a Napoli, ovvero proprio loggetto della mostra.