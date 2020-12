Detto Inter nos: uno scippo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 17.12.2020)

Un calcio di rigore condanna il Napoli a San Siro contro lInter (0-1). Rigore sacrosanto per il fallo di Ospina su Darmian (73) e doppio danno, espulso Insigne per rosso diretto.Il Napoli se la stava giocando alla grande e, nel finale, dieci contro undici, non ha avuto fortuna: due interventi miracolosi di Handanovic e un palo di Petagna. Il pareggio sarebbe stato il risultato pi giusto.Con una tattica accorta, un palleggio difensivo soprattutto nel primo tempo, il Napoli ha spento laggressivit dellInter tenendola lungamente in scacco. Nei dieci minuti finali, in inferiorit numerica ha giocato con grande coraggio.LInter ha temuto il Napoli per tutta la partita con un atteggiamento passivo. Era in difficolt sulla destra perch Mario Rui giocava alto e Insigne veniva dentro il campo: Barella era costretto a giocare molto arretrato su Insigne, Skriniar doveva uscire su Mario Rui. Sullaltro lato, un magnifico Lozano metteva ripetutamente in difficolt Bastoni.Si pu dire che il Napoli aveva in pugno la partita. Conte piazzava Brozovic davanti alla difesa, il Napoli poteva giocare palla liberamente perch allInter mancava il pressing delle punte sui difensori azzurri. Sembrava una partita molto bene architettata da Gattuso. LInter era timida, giocava con passaggi corti, mai un lancio per le punte. Cos il Napoli poteva governare il match.Primo tempo bloccato. Napoli con pi possesso-palla (62 per cento) e superiore occupazione del campo. LInter non riusciva mai ad innescare le sue punte. Koulibaly, dopo un errore iniziale, vinceva tutti i duelli con Lukaku e Manolas teneva a bada Lautaro Martinez. Demme poteva giocare con grande libert perch Brozovic rimaneva rintanato nella met campo interista.Nel gioco lento, guardingo delle due squadre non saccendeva nessuna luce nella squadra milanese. I mediani Barella e Gagliardini sempre arretrati. Quando la palla era nei piedi di Zielinski e Lozano si aveva limpressione che qualcosa potesse succedere.Il primo tempo rimasto in ghiacciaia, le due squadre temendosi. AllInter sfuggiva una palla-gol con Lautaro (17 fuori). Una sventagliata di Zielinski (33) finiva a lato. Erano le uniche occasioni del primo tempo.Nella ripresa, lInter non mutava atteggiamento. Sempre sulla difensiva concedendo al Napoli di fare la partita. La direzione arbitrale disorientava le due squadre sorvolando su molti falli, molto fallosa era lInter. Il Napoli aveva pi coraggio. Delle due squadre, quella azzurra dava limpressione di cercare la vittoria, lInter restava in attesa.Un miracolo di Handanovic sul colpo di tacco ravvicinato di Insigne (69 imbeccato d Zielinski) teneva lInter in partita. Intanto, il Napoli aveva dovuto rinunciare subito a Mertens per una caduta accidentale, distorsione alla caviglia sinistra ed era entrato Petagna (16) che si dato un gran daffare.Insomma, il Napoli dominava lInter nel possesso, nei contrasti, nella manovra offensiva che, per, non poteva essere arrembante. Il Napoli manteneva un grande equilibrio in campo anche se lInter non accennava mai ad attaccare con incisivit.Solo un errore poteva sbloccare la partita. E lerrore venuto al 73 quando Ospina agganciava un piede di Darmian. Nelle vivaci discussioni sul penalty, Massa riteneva dessere stato offeso da Insigne e lo espelleva. Lukaku realizzava dal dischetto e il Napoli restava in dieci.In inferiorit numerica, il Napoli aveva molto coraggio giocando costantemente nella met campo interista. La squadra milanese rinunciava del tutto a offendere rintanandosi in un 4-5-1.Era uscito Brozovic per infortunio (66 dentro Sensi). Gattuso faceva le sue sostituzioni (74): Politano per Bakayoko e Fabian Ruiz per Zielinski. E Politano era uno dei protagonisti del finale ardimentoso degli azzurri. Il Napoli attaccava a tutto spiano. Entravano anche Ghoulam per Mario Rui e Elmas per Demme (85).Fioccavano le occasioni per pareggiare. Handanovic negava il gol a Politano (80), si superava sulla conclusione di Di Lorenzo (89) e il pareggio sfumava sul palo colto da Petagna al 92.Un vero scippo che premia lInter ora pi vicina al Milan, mentre il Napoli scala al quarto posto.Fra le sette squadre di vertice (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma, Atalanta, Lazio), la classifica degli scontri diretti vede: Milan tre partite 7 punti; Napoli cinque partite 6 punti (compreso lo 0-3 con la Juve); Juventus quattro partite 6 punti; Atalanta quattro partite 5 punti; Inter quattro partite 5 punti; Roma tre partite 2 punti; Lazio tre partite 2 punti.Lultima vittoria del Napoli a San Siro contro lInter in campionato reca la firma di Callejon per l1-0 della stagione 2016-17.stato in Coppa Italia che il Napoli ha vinto a San Siro negli ultimi tre anni contro lInter (due sconfitte e un pareggio in campionato). Gol di Fabian Ruiz per l1-0 del 12 febbraio 2020, andata di semifinale. Il Napoli vinse poi la Coppa piegando la Juventus ai rigori.Era l11 dicembre 1994, il Napoli di Boskov pieg unInter fuori dai giochi-scudetto, allenata da Ottavio Bianchi. Il Napoli tir un magnifico scherzo allallenatore del primo scudetto azzurro. Andr Cruz, brasiliano di Piracicaba, la citt di Altafini, battitore libero e specialista dei calci piazzati, sigl il raddoppio dopo lautorete di Jonk (2-0).Era il Napoli di Benny Carbone, del Condor Agostini, di Freddy Rincon, di Buso, di due eccellenti operai di centrocampo, Bordin e Pari, con Batman Taglialatela in porta, al suo secondo anno in maglia azzurra dopo le stagioni al Palermo, allAvellino e al Bari. Ferlaino voleva prendere Pippo Inzaghi dal Parma, ma lattaccante segn un gol in Coppa delle coppe e il Parma lo tolse dal mercato. Allora Boskov disse:Un gol memorabile fu quello di Pesaola che decise la vittoria (1-0) del 5 gennaio 1958. Dopo avere evitato il terzino Fongaro, il petisso fulmin il portiere Matteucci con un gran diagonale da sinistra nellangolino alto opposto. Limmagine di quel gol divenne per lungo tempo la sigla della: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (85 Ghoulam); Bakayoko (74 Politano), Demme (85 Elmas), Zielinski (74 Fabian Ruiz); Lozano, Mertens (16 Petagna), Insigne (73 espulso).: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66 Sensi), Gagliardi, Young (86 DAmbroio); Lukaku, Lautaro Martinez (77 Hakimi).: Massa (Imperia).: 73 Lukaku su rigore.Udinese-Crotone 0-0, Benevento-Lazio 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Fiorentina-Sassuolo 1-1, Genoa-Milan 2-2, Verona-Sampdoria 1-2, Inter-Napoli 1-0, Parma-Cagliari 0-0, Spezia-Bologna 1-2, Roma-Torino (gioved).Milan 28; Inter 27; Juventus 24; Napoli e Sassuolo 23; Roma 21; Verona 19; Atalanta e Lazio 18; Udinese e Sampdoria 14; Cagliari e Bologna 13; Parma e Benevento 12; Spezia 11; Fiorentina 10; Genoa 7; Torino e Crotone 6.