INFORMATIVA COOKIES

COSA SONO I COOKIE

I cookie sono dei piccoli file che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale e che memorizzano impostazioni e dati specifici per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente, facilitandone la navigazione.

In ogni caso, l'accettazione dei cookies non e' una condizione necessaria al fine di visitare i nostri siti web.

TIPI DI COOKIES

L'utente, nel corso della navigazione puo' ricevere sul suo terminale cookie che vengono inviati da siti o da server diversi attraverso immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

COOKIES TECNICI

Sono cookie che possono essere utilizzati senza chiedere il consenso dell'utente, poiche' sono strettamente necessari per la fornitura del servizio di navigazione.

I cookies tecnici sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Si suddividono in:

- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e sono cancellati automanticamente dal disco rigido dell'utente al momento della chiusura del browser;

- cookie analytics, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;

- cookie di funzionalita', che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati come la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

COOKIES DI PROFILAZIONE

I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione.

Per questo tipo di cookies, la normativa europea e italiana prevedono che l'utente sia adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed invitato ad esprimere cosi' il proprio valido consenso.

COOKIES DI TERZE PARTI PER MARKETING E RETARGETING

I cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing.

Queste informazioni sono utili al titolare per compilare rapporti e migliorare la navigabilita' del Sito.

Tutte le informazioni sono raccolte in forma anonima. Al momento dell’attivazione dei cookies e' attribuito un numero di identificazione e in nessun momento sara' possibile ricondurre i dati dell'utente al numero d'identificazione ed in nessun momento si tentera' di farlo.

I cookie di terze parti vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti, permettendo all'utente di visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati mostrando gli ultimi prodotti visualizzati.

Inoltre, durante la navigazione sul sito, questi cookies sono utilizzati per far visualizzare all'utente prodotti che potrebbero interessare o simili a quelli visti in precedenza.

COME DISABILITARE I COOKIES?

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookies.

Ad ogni modo il browser prevede la possibilita' di impostare il salvataggio dei cookies solo su richiesta.

I cookies memorizzati sul disco fisso del dispositivo dell'utente, possono comunque essere cancellati ed e' inoltre possibile disabilitarli seguendo le indicazioni fornite dai principali browser nella sezione supporto.