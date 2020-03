Giovanissimi, un libro di Alessio Forgione

di Giovanna D'Arbitrio

In tempi di Coronavirus, anche se sono sospesi gli incontri delpresso ladi Napoli, continuiamo a leggere i libri proposti in attesa di riprendere gli interessanti dibattiti con gli autori. Restando a casa in modo responsabile, la lettura di buoni libri ci aiuta a passare il tempo.Davvero interessante il libro(Ed. NN, collana la Stagione) di, che dopo il suo esordio con, ci descrive i quartieri poveri della nostra citt dove i ragazziniSul risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:E ancora sulla quarta di copertina c scritto quanto segue :In effetti la storia del quindicenne Marocco che vive tra Soccavo e Rione Traiano, tra amicizie leali e non, aspirazioni e delusioni, emozioni del primo amore, ci descrive ancora una volta i quartieri periferici di Napoli dove gli adolescenti sognano di diventare calciatori famosi per avere una vita diversa e aiutare anche le famiglie. Abbandonato dalla madre, anche Marocco vuol diventare un calciatore, poich come egli stesso spiega:-Un ritratto toccante, malinconico e intenso di giovanissimi costretti ad interagire con una realt sociale in cui mancano vera istruzione, formazione e lavoro, mentre predominano delinquenza e arte di arrangiarsi, una realt che purtroppo oggi, pi che mai, accomuna tutte le periferie degradate del mondo, non solo quelle napoletane.Lo stesso autore introduce il suo libro con una significativa citazione.(Collodi).Proposto per il Premio Strega 2020 da Lisa Ginzburg, sorprende lo stile maturo e coinvolgente acquisito cos in fretta da un giovane scrittore i cui libri ora sono tradotti anche allestero.Alessio Forgione, nato a Napoli nel 1986,, (NN Editore).Ha vinto il Premio Berto 2019 e il Premio Intersezioni Italia-Russia; in corso di traduzione in Francia e Russia, verr portato in scena al Teatro Mercadante di Napoli con la regia di Rosario Sparno.Ecco uninteressante intervista allautore: