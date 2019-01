La Favorita, di Yorgos Lanthimos

di Giovanna D'Arbitrio

) del regista greco,, continua a riscuotere consensi, premi e numerose candidature agli Oscar 2019.Il film ambientato nellInghilterra del XVIII secolo, sotto il regno della regina Anna (), vedova infelice del principe Giorgio di Danimarca, malata di gotta, in balia non solo di Tories e Whigs, ma anche di favorite lesbiche come lei che approfittano della sua fragilit per influenzarne le decisioni politiche.In una prima fase lala dura e volitiva Sarah Jennins (), duchessa di Marlborough, amica di Anna fin da bambina. Nelle lettere che si scambiano usano pseudonimi: Anne, SarahMoglie di John Churchill (), duca di Marlborough e valoroso condottiero di eserciti, Sarah sostiene la guerra contro la Francia anche a costo di raddoppiare le tasse, contro il parere del politico Robert Harley ().Nel frattempo, tuttavia, giunge a corte Abigail Masham (), cugina povera di Sarah che, stanca di sopportare stupri e abusi, con furbizia gradualmente riesce a insediarsi comedella regina, donna fragile e triste che convive con 18 piccoli animali con i nomi dei figli morti. In effetti Anna aveva avuto numerose gravidanze: 13 tra aborti e bimbi nati morti, mentre tra i 5 nati vivi nessuno raggiunse l'et adulta, nemmeno il pi longevo William, deceduto a 11 anni.Insomma un drammatico trio femminile sullo sfondo di una societ maschilista che esercita il suo potere con intrighi politici, matrimoni combinati, alleanze o guerre: un mondo patriarcale che lascia alle donne spazi angusti e poche difese. Nella spietata lotta tra le due favorite della regina emergono le logiche del potere che si riversa sempre dallalto verso il basso.Perfino l'unica donna che conta, la regina, arrivata al trono solo per accordi politici: incapace e puerile, Anna spesso stuzzica la gelosia di Sarah con dispetti e abusi per i quali a sua volta ella si rivale su Abigail che con mezzi machiavellici esce vittoriosa dalla lotta con la cugina e infine con crudelt schiaccia uno degli animaletti di Anna con il tacco della sua scarpa.Emblematica lultima scena del film in cui le immagini delle donne e delle bestiole si sovrappongono e si fondono fino a formare un: donne e animali, unite nella stessa condizione di vittime anche quando si illudono di esercitare un trasgressivo e sadico potere.Sferzante e grottesca appare la satira del regista sulla nobilt corrotta, con immagini di uomini che passano il tempo a scommettere sulle corse delle oche o a colpire con arance qualche povero servo, tra pasti luculliani, sbornie e orge.Senza dubbio un film originale, diviso in capitoli come un libro, che si avvale di bravi interpreti, dialoghi brillanti, buona scenografia, bella fotografia, musiche e costumi splendidi.Numerose pertanto le candidature agli Oscar 2019