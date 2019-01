Primo round a San Siro, poi la Coppa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 26.01.2019)

Contro il Milan due volte a San Siro nel giro di tre giorni, campionato stasera e Coppa marted. Milan euforico per larrivo di Piatek (in panchina stasera), Napoli senza Allan destinato al Psg, trattativa complessa.La brutta sensazione che laffare si concluda con lache anche Koulibay, ma a giugno, raggiunga Parigi. Un affare che diventer un affarone da duecento milioni.Intanto, preme questo primo Milan-Napoli di campionato. I rossoneri hanno appena conquistato il quarto posto Champions (+1 sulla Roma, +2 sulla Lazio, +3 sulla Sampdoria); il Napoli saldamente al secondo (+7 sullInter). Il Milan potrebbe avere uno stimolo superiore. La qualificazione Champions lobiettivo dichiarato per non concludere unaltra stagione in rosso.Per il Napoli vale pi la partita di Coppa Italia che garantisce il passaggio alle semifinali (contro la vincente di Inter-Lazio). Ma stasera giocher la migliore formazione, in dubbio ancora Hamsik. Limpressione che Ancelotti schierer marted in Coppa una squadra pi spregiudicata (partita secca per il passaggio del turno).Il Milan squadra bene organizzata, con un buon possesso-palla, forse lento e prevedibile nelle finalizzazioni verso Suso, il maggior talento nella fase offensiva. Partito Higuain, c Cutrone al centro dellattacco, ventunenne di robusta costituzione, un po Pippo Inzaghi negli spunti sotto rete. Il centrocampo solido ruota attorno alla possanza di Bakayoko.Donnarumma, lo stabiese di 19 anni, e Meret il friulano di 21, portieri di spicco (1,96 il primo, 1,90 il secondo), propongono un interessante confronto a distanza, numero 1 e numero 2 in nazionale. Lanno scorso, nella rincorsa del Napoli alla Juventus, Donnarumma devi il tiro mancino di Milik da sei metri e fu il protagonista finale dello 0-0 a San Siro.Milik, otto gol nelle ultime otto partite, torner alla carica. Allan resta fuori a conferma del passaggio sempre pi possibile al Psg. Il centrocampo azzurro perde molto senza il suo guerriero. Contro il Milan, Ancelotti ripropone la linea mediana di domenica scorsa contro la Lazio. Sei giorni fa, il partitone di Fabian Ruiz a tutto campo, con Diawara avvantaggiato in copertura, fece dimenticare lassenza di Allan (squalificato). Il dinamismo dello spagnolo incener il centrocampo laziale.A San Siro ci vorr una partecipazione pi incisiva di Zelinski (due gol allandata nella rimonta contro i rossoneri al San Paolo) per dominare nella zona centrale dove il Napoli (4-4-2) potrebbe contare sulla superiorit numerica contro la squadra di Gattuso (4-3-3).Dettaglio curioso. Se gioca Ghoulam a sinistra, il Napoli avr un terzino di spinta sulla fascia di Suso e Calabria, dove il Milan insiste maggiormente, e un terzino maggiormente difensivo (Hysaj) sul lato di Calhanoglu che avr compiti anche difensivi per dare una mano al centrocampo a tre di Gattuso.Rientra Insigne, partner di Milik, in panchina Mertens. Ancelotti sta gestendo con saggezza e abilit la rotazione dellintera rosa. Il gruppo compatto, non ci sono scontenti, anche se Mertens (in grande ripresa) soffre la retrocessione da titolarissimo a uno vale uno. Mancano i gol di Insigne, assente nel tabellino dei marcatori dal rigore al Psg, poi dieci partite a secco.Il Napoli leggermente favorito, in gran vantaggio per i bookmaker (1,98 gli azzurri, 3,70 i rossoneri). Larma vincente del Napoli sar la velocit contro il gioco pidei milanisti. La maggiore verticalizzazione del Napoli di Ancelotti, rispetto a quello di Sarri, la novit di questa stagione.Il campionato non chiuso, dicono gli azzurri. Ma stasera dovranno portar via i tre punti da San Siro in attesa di Lazio-Juventus di domani sera.